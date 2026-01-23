경찰, 김병기 ‘수사 무마 청탁’ 의혹 관련 동작경찰서 압수수색
경찰이 더불어민주당 전 원내대표인 무소속 김병기 의원 배우자 이모씨의 동작구의회 업무추진비 카드 유용 사건을 무마했다는 의혹과 관련해 강세수사에 착수했다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 23일 오전 9시50분부터 동작경찰서에 대한 압수수색을 실시하고 있다.
동작경찰서는 김 의원 배우자인 이모씨가 조모 전 동작구의회 부의장의 법인카드를 유용했다는 사건 수사를 무마했다는 의혹을 받고 있다. 이씨는 2022년 서울 영등포구와 동작구 일대 식당에서 조 전 부의장의 법인카드로 159만원 이상을 유용했다는 혐의를 받았다.
동작경찰서는 2024년 4월 이씨와 조 전 부의장에 대해 내사에 착수했으나 같은 해 8월 무혐의로 사건을 종결했다. 이후 서울청이 3차례 보완 수사 지시를 내렸으나 결국 무혐의로 내사를 종결했다.
이 과정에서 김 의원은 경찰 고위 간부 출신 국민의힘 의원을 통해 사건을 맡은 동작경찰서장에게 수사 무마와 관련한 청탁을 했다는 의혹을 받는다.
앞서 경찰은 지난 15일 당시 동작경찰서 지능범죄수사팀장을 지낸 A씨를 직권남용권리행사방해, 청탁금지법 위반 등 혐의 피의자 신분으로 소환해 조사했다. 지난 13일에는 당시 동작서 수사과장을 참고인으로 불러 조사했다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사