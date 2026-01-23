산림청 “전날 전남 곡성서 발생한 산불, 주불 진화 완료”
전날 전남 곡성군 오산면에서 발생한 산불의 주불이 진화됐다.
산림청 중앙사고수습본부는 전날 오후 9시13분 곡성군 오산면 선세리의 야산에서 발생한 산불의 주불을 오전 10시쯤 진화 완료했다고 23일 밝혔다. 산불 발생 12시간47분만이다.
이번 산불은 주택화재 비화로 발생했다. 산림당국은 진화장비 41대, 진화인력 127명을 동원해 야간 진화작업을 벌이는 한편 일출과 동시에 산불진화헬기 7대를 투입해 큰 불길을 잡았다.
산림청은 지방정부·소방청·경찰청·군 등 유관기관의 긴밀한 공조와 현장에서의 신속한 조치로 산불 확산을 막을 수 있었다고 설명했다. 곡성군은 선제적으로 주민 대피를 권고해 인명 피해를 막았다.
산림당국은 잔불정리 및 뒷불감시 체제로 전환하고 현장 조사를 거쳐 정확한 산불발생 원인과 피해 면적을 조사할 예정이다.
산림청 관계자는 “산불조사감식반의 조사를 통해 발생원인과 정확한 피해면적, 재산피해 등을 조사할 계획”이라고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사