산림청 “전날 전남 곡성서 발생한 산불, 주불 진화 완료”

지난 22일 오후 전남 곡성군 오산면 한 야산에서 불이 나 연기가 치솟고 있다. 연합뉴스

산림당국은 진화장비 41대, 진화인력 127명을 동원해 야간 진화작업을 벌이는 한편 일출과 동시에 산불진화헬기 7대를 투입해 큰 불길을 잡았다.

산림당국은 잔불정리 및 뒷불감시 체제로 전환하고 현장 조사를 거쳐 정확한 산불발생 원인과 피해 면적을 조사할 예정이다.