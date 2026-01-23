한화솔루션-KAIST, 10년 산학연구 결실…“특허 34건, 미래 기술 선점”
차세대 석유화학·에너지 핵심 기술 축적…장기·전략형 산학협력 모델로
한화솔루션은 한국과학기술원(KAIST)과 함께 첨단 기술 개발과 인재 교류를 목표로 진행한 미래기술연구 프로젝트를 성공적으로 마무리했다고 23일 밝혔다.
국내 석유화학 업계 최초로 산학 공동으로 설립한 ‘한화솔루션-KAIST 미래기술연구소’는 2016년부터 2025년까지 10년간의 연구를 끝으로 지난해 12월 31일 운영을 종료했다.
연구소는 1단계(2016~2020년)에서 주요 원천 기술 확보와 연구 기반 강화를 목표로 했고, 2단계(2021~2025년)에서 연구 성과의 심화와 새로운 인재 양성을 중심으로 운영됐다.
차세대 석유화학 물질 원천기술, 에너지 저감형 고순도 정제 공정, 이산화탄소 포집 및 수소 발생 촉매, 바이오 기반 원료 제조 등 산업 전반에 적용 가능한 핵심 기술군을 집중적으로 연구했다.
그 결과 연구소는 총 34건의 특허를 출원하며, 상용화 가능성과 기술 확장성을 갖춘 원천기술을 다수 확보했다. 특히 해당 성과는 에너지 비용 절감, 탄소 저감, 친환경 전환 등 글로벌 석유화학 산업의 구조적 변화에 대응할 수 있는 기술 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다고 KAIST는 설명했다.
연구소는 연구 과제와 연계한 인재 양성 체계를 구축해 산업 수요를 이해하는 연구 인재를 지속적으로 배출하며, 학계와 산업계를 연결하는 개방형 산학협력 플랫폼 역할도 수행했다.
김정대 한화솔루션 연구소장은 “한화솔루션과 KAIST 간 협력은 학문적 가치와 산업적 가치를 동시에 창출한 모범적인 사례”라며 “이번 프로젝트를 통해 축적된 성과는 글로벌 시장에서 한국 석유화학 산업의 경쟁력을 강화하는 기반이 될 것”이라고 말했다.
이상엽 KAIST 연구부총장 겸 연구소장은 “이번 협력은 장기 투자 기반의 산학협력이 실제 산업 경쟁력으로 이어질 수 있음을 보여준 사례”라며 “KAIST는 앞으로도 미래 산업을 선도할 원천기술과 인재 양성에 집중하겠다”고 밝혔다.
