서울시 3급 이상 간부, 폭력예방교육 전원 이수
서울시 3급 이상 공무원과 투자·출연기관장 전원이 폭력예방교육을 이수했다.
서울시는 2025년 폭력예방교육 이수 현황 공시 대상인 3급 이상 81명, 투자·출연기관장 23명이 모두 교육을 마쳤다고 23일 밝혔다. 여기엔 오세훈 서울시장도 포함됐다. 고위직 교육 이수율은 2021~2025년 연속으로 100%를 달성했다.
해당 교육은 권력형 성비위를 예방하고, 책임 있는 조직 문화를 조성하기 위한 것이다. 이수율이 100%였던 2021~2025년 3급 이상에 의한 직장 내 성비위 사건은 없었다. 서울시는 2022년부터 지방자치단체 가운데 처음으로 3급 이상 공무원의 이수 현황을 공시하고 있다. 이수 현황은 서울시 홈페이지에서 누구나 열람할 수 있다.
또한 서울시 전 직원 1만1741명도 2021∼2025년 매년 폭력예방교육을 100% 이수했다.
서울시는 권력형 성비위 사건의 신속·전문·공정한 처리를 위해 상담·신고 핫라인과 기관별 고충 상담원(60개 기관·129명)을 운영하고 있다. 독립성이 보장된 권익조사관 2명도 채용했다. 권력형 성비위 전담 사건에 외부 전문가 조사단의 참여를 보장하고, 외부 위원으로만 구성된 성비위 전담 특별기구 ‘성희롱·성폭력 심의위원회’ 등도 운영 중이다.
