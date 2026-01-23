시사 전체기사

충남 보령해역, 지난해 오염물질 유출량 전년 대비 89%↓

입력:2026-01-23 10:12
충남 보령 LNG 터미널에서 방제훈련을 진행중인 보령해경. 보령해양경찰서 제공

지난해 충남 보령해역에서의 오염물질 유출량이 전년 대비 89% 감소한 것으로 나타났다.

충남보령해양경찰서는 지난해 보령해역(홍성·보령·서천해역)에서 총 15건의 해양오염사고가 발생했다고 23일 밝혔다. 기름 등 오염물질 유출량은 1.112㎘로 전년 10.51㎘대비 89% 감소했다.

발생사고 건수는 전년보다 5건 늘었지만 대규모 해양오염사고가 없어서 전체 유출량은 크게 줄었다.

사고 유형별로는 어선에 의한 해양오염사고가 가장 큰 비중을 차지했다. 침수·침몰·전복 등 해양사고로 인한 오염이 뒤를 이었다.

오염물질 유형은 경유 유출이 가장 많았다. 사고 발생 장소는 선박 통항량이 많은 보령해역에 집중됐으며, 오전 8~12시 선박 활동이 활발한 시간대에 사고 발생·유출량 모두 가장 많았다.

이근영 보령해양경찰서장은 “해양오염사고는 언제든 발생할 수 있는 만큼 사전 예방과 초동대응이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 철저한 분석과 현장 중심 대응을 통해 깨끗한 보령해역을 지켜나가겠다”고 말했다.

보령=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

