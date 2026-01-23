[새책] ‘사르트르의 경영학 수업’…AI시대 경영의 본질을 묻다

이 땅의 CEO들에게 전하는 22가지 경영의 지혜

“21세기 경영은 이윤 추구 너머 고독한 ‘존재의 증명’ 과정”

“조직은 살아남는 것이 아니라 주체적으로 실존해야”

정인호 지음, 팬덤북스, 248쪽



오늘날의 경영환경을 불확실성이라는 단어로 수식하는 것은 이미 진부한 수사가 되었다. 정답은 파편화되었고 과거의 성공 방정식은 폐기처분됐다. 기업은 ‘무엇을 할 것인가’라는 기술적 질문에 매몰되어 있지만, 정작 이 난국을 돌파할 열쇠는 ‘우리는 누구인가’라는 근본적인 존재론적 질문에 있다.



20세기 실존주의의 거장 장 폴 사르트르(1905~1980)는 현대 경영의 무능을 꿰뚫는 일침을 가한다. 그의 핵심 명제 ‘실존은 본질에 앞선다’는 선언은, 조직이 시장의 데이터나 과거의 업종 분류라는 ‘본질’에 의해 규정되는 수동적 객체가 아님을 분명히 한다. 기업은 정해진 본질 없이 세상에 던져진 후, 오직 스스로의 기획과 결단으로 정체성을 구축해 나가는 능동적 주체여야 하기 때문이다.



이러한 시각에서 볼 때, 현재의 인사관리(HR)는 인간의 가능성을 거세하는 거대한 자기기만에 빠져 있다. MBTI나 역량 지표라는 협소한 틀로 사람을 규정하고 적재적소에 끼워 맞추려는 시도는, 인간을 도구적 사물로 취급하는 본질주의적 함정이다. 인간은 고정된 퍼즐 조각이 아니라 매 순간 무엇인가가 되어가는 ‘미완의 주체’다.



진정한 인재 경영은 사람을 관리 가능한 ‘인적 자원(Resource)’으로 전락시키는 것을 멈추고, 개인이 주체적으로 의미를 창출하는 ‘인간 실현(Realization)’의 장을 여는 데 있다. 이력서 없이 사람을 뽑는 미라이공업이나 구성원의 자율적 책임을 극대화한 넷플릭스의 사례는 단순한 유행이 아니라, 직원을 실존적 주체로 대우할 때 비로소 생성형 AI가 침범할 수 없는 인간만의 창의성이 발현된다는 사실을 증명한다.





리더십 또한 ‘정답 모델’이라는 환상에서 벗어나야 한다. 카리스마형이나 서번트형 같은 도식화된 틀에 자신을 끼워 맞추려는 행위는 자신의 자유를 부정하고 책임을 외부로 돌리는 비겁한 태도일 뿐이다. 사르트르는 이를 ‘자기기만’이라 불렀다. 리더가 매 순간 마주하는 고통스러운 불안은 결코 무능의 증거가 아니다. 그것은 어떠한 매뉴얼에도 얽매이지 않고 주체적인 결단을 내려야만 하는 ‘자유로운 존재’임을 입증하는 실존적 신호다.



사르트르의 ‘아망가주(engagement)’ 정신은 리더가 중립 뒤에 숨지 말고 현실에 개입하여 조직의 존재 가치를 증명할 것을 요구한다. 결국 21세기의 경영은 단순한 이윤 추구가 아니라 고독한 ‘존재의 증명’ 과정이다. AI가 인간의 판단과 추론을 대체할수록, 리더에게 남겨진 최후의 보루는 선택의 자유와 그 결과에 대한 책임이다.



이제 리더는 펜을 검(劍)으로 여겼던 사르트르처럼, 자신의 의사결정을 세상을 변형시키는 무기로 삼아야 한다. 정해진 본질의 굴레를 걷어차고 매 순간 스스로를 새롭게 정의하라. 조직은 단순히 살아남는(Survive) 것이 아니라 주체적으로 실존(Exist)해야 한다. 사르트르의 철학은 안락한 기만 속에 안주하던 경영자들에게 날카로운 각성을 촉구하는 강력한 무기다.



저자 정인호는 경영학 박사이자 경영평론가다. GGL리더십그룹과 아방그로의 대표를 맡고 있으며 컨설턴트, 칼럼니스트, 작가로서 활동 중이다. 11년 넘게 사회적 재능기부 프로젝트인 ‘정인호의 강토꼴’을 운영하고 있으며 유튜브 채널 ‘아방그로’를 통해 경영·리더십·협상·예술·행동심리학 등 다양한 분야의 지식과 인사이트를 대중과 나누며 소통하고 있다.



대표 저서로는 ‘리더 포비아’ ‘DE&I 성공 전략’ ‘10대라면 반드시 알아야 할 하버드대학 세계 고전’ ‘언택트 심리학’ ‘HRD 컨설팅 인사이트’ ‘다음은 없다’ 등 다수가 있다.



정인호 GGL 리더십그룹 대표



