경남·부산 행정통합 ‘공동 입장문’ 28일 발표하기로
경남도와 부산시는 경남·부산 행정통합과 관련한 시·도지사 공동 입장문을 오는 28일 오전 10시 30분 발표하기로 했다고 23일 밝혔다. 발표날짜는 정했지만 발표장소는 추후 협의를 거쳐 확정할 예정이다.
양 시도는 22일 부산시청에서 ‘경남·부산 행정통합 실무협의체’ 2차 회의를 열고 이같이 의견을 모았다.
이날 회의에서는 1차 회의에서 논의한 시·도 입장문과 대정부 건의문 등 초안에 대해 세부 내용을 추가 검토했다. 이를 바탕으로 박완수 도지사와 박형준 시장은 공동 입장문 발표와 함께 대정부 건의문을 낼 예정이다.
경남도 관계자는 “2차 회의를 열어 행정통합에 대한 양 시·도의 입장을 신속히 정리했다”며 “실무협의체를 중심으로 긴밀히 협의해 후속 절차를 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.
이재명 대통령은 지난 21일 기자회견에서 행정통합 추진 의지를 재확인했다. 인근인 대구·경북에서도 행정통합을 다시 추진하자 경남·부산도 논의를 서두르고 있다. 울산시도 시민 여론조사 이후 동참한다는 방침을 밝혔다.
경남도와 부산시는 지난 19일 ‘경남·부산 행정통합 실무협의체’를 출범했다. 양 시·도 기획조정실장이 공동 단장을 맡고 정책특별보좌관, 정책기획관, 시·도 연구원 등 10명이 참여해 행정통합 특별법 제정 시점까지 운영할 계획이다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사