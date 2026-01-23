[속보] ‘캄보디아 범죄조직’ 한국인 73명 강제송환…전세기 도착

청와대는 캄보디아 스캠조직 한국 국적 피의자 73명을 22일 강제송환한다고 밝혔다. 사진은 검거 모습. 초국가범죄특별대응TF 제공

초국가 범죄 대응을 위해 경찰청, 법무부, 국가정보원, 외교부 등으로 구성된 범정부 태스크포스(TF)가 송환 작전을 주도했다.