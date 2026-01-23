‘현금인 줄 몰랐다’는 강선우…전 보좌관은 4차 경찰 조사

강선우 무소속 의원의 전직 보좌관 남씨가 경찰 조사를 위해 23일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단으로 들어서고 있다. 연합뉴스

경찰이 공천헌금 1억원 수수 혐의를 받는 강선우 무소속 의원의 전 보좌관 남모씨를 4번째로 조사 중이다.

이와 함께 경찰은 김 시의원이 지방선거 이후인 2022년 10월 강 의원에게 8200만원을 다른 사람들의 명의로 ‘쪼개기 후원’한 정황을 추가 포착했다. 2023년 12월에도 역시 같은 방식으로 5000만원을 후원했다고 한다.