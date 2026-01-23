에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 20일(현지시간) 스위스 세계경제포럼(WEF·다보스 포럼)에서 착용한 ‘탑건’ 선글라스가 인기를 끌고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 “센 척 한다”는 조롱을 샀지만 온라인에선 불티나게 판매되고 있다.
마크롱 대통령이 쓴 선글라스는 프랑스 고급 안경 브랜드 앙리 쥘리앵의 ‘퍼시픽 S01’ 모델로 판매가격은 659유로(약 110만원)다.
앙리 쥘리앵은 22일(현지시간) 홈페이지에 “퍼시픽 모델이 마크롱 대통령의 착용 후 큰 주목을 받으면서 온라인 구매 사이트가 예외적 수준의 방문과 주문 요청을 받고 있다”면서 “모든 고객에게 안정적이고 안전한 접근을 보장하기 위해 해당 모델을 구매할 수 있는 전용 공식 페이지를 임시로 열었다”고 안내했다.
인터넷 검색 포털에서 앙리 쥘리앵 홈페이지를 검색해 들어가면 곧바로 이 모델을 구매할 수 있는 사이트로 연결된다.
마크롱 대통령이 선글라스를 착용한 모습은 온라인에서 화제가 됐다. 인터넷에선 톰 크루즈 주연의 1986년 영화 ‘탑건’을 보는 것 같다는 반응이 나왔다. 트럼프 미국 대통령은 다보스포럼 연설에서 “어제 그 멋진 선글라스를 낀 그를 봤다. 도대체 무슨 일이 있었던 건가”라며 “센 척하려는 걸 봤다”고 비아냥댔다.
엘리제궁은 마크롱 대통령이 오른쪽 눈에 실핏줄이 터져 보호용으로 선글라스를 쓴 것이라고 설명했다.
앙리 쥘리앵을 소유한 이탈리아 모기업 아이비전 테크(iVision Tech)의 스테파노 풀키르 최고경영자(CEO)는 로이터 통신에 자신이 2024년 마크롱 대통령에게 보낸 선글라스임을 알아봤다고 말했다.
마크롱 대통령 덕분에 밀라노 증시에 상장된 아이비전 테크의 주가는 22일 약 28%나 급등해 한때 거래가 중단되기도 했다.
풀키르 CEO는 “이는 확실히 주가에 ‘와우 효과’를 일으켰다”고 반색했다. 주가 급등으로 이탈리아 기업의 시가 총액은 약 350만 유로(약 60억원) 증가했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
“센 척” 트럼프 조롱에도 마크롱 ‘탑건’ 선글라스 인기
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사