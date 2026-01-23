“센 척” 트럼프 조롱에도 마크롱 ‘탑건’ 선글라스 인기

프랑스 마크롱 대통령이 선글라스를 착용한 채 22일 브뤼셀에서 열린 유럽 이사회 회의에 참석하기 위해 도착하고 있다. AFP연합

앙리 쥘리앵 홈페이지 캡처

앙리 쥘리앵을 소유한 이탈리아 모기업 아이비전 테크(iVision Tech)의 스테파노 풀키르 최고경영자(CEO)는 로이터 통신에 자신이 2024년 마크롱 대통령에게 보낸 선글라스임을 알아봤다고 말했다.

프랑스 마크롱 대통령이 지난 20일 스위스 다보스에서 열린 제56회 세계경제포럼(WEF)에 참석하면서 선글라스를 착용하고 있다. 로이터연합