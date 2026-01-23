‘아차차! 브레이크~’ 강추위속 SUV에 2시간 깔려

영하 10도 강추위 속에 경기 김포의 한 창고 근처에서 60대 남성이 2시간 동안 차량 밑에 깔려있다가 구조됐다.
23일 김포소방서 등에 따르면 전날 오전 10시 17분쯤 하성면 후평리 한 창고 인근에서 60대 A씨가 스포츠유틸리티차(SUV) 앞바퀴에 깔려있다는 신고가 119에 접수됐다.
A씨는 왼쪽 상반신이 눌린 채 2시간 동안 움직이지 못하다가 지인 B씨에 의해 구조된 것으로 파악됐다. B씨는 A씨와 연락이 닿지 않자 창고로 찾아왔다가 상황을 확인하고 지게차를 이용해 A씨를 구조했다.
영하 10도에 달하는 강추위에 장시간 노출된 A씨는 저체온증을 호소했으며, 왼쪽 가슴과 팔 등을 다쳐 119구급대에 의해 병원으로 옮겨져 치료받았다.
경찰과 소방 당국은 A씨가 SUV의 제동 장치를 채우지 않고 차량에서 내렸다가 사고를 당한 것으로 보고 구체적인 경위를 조사하고 있다.
