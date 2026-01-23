모친 ‘장어집’서 200억 탈세? 광고계, 차은우 손절 시작
그룹 아스트로 멤버 차은우(28)의 200억원 탈세 의혹과 관련해 그의 모친이 설립한 법인의 과거 주소지가 강화도의 한 장어 식당으로 확인됐다.
차은우의 모친 최모씨는 2022년 10월 매니지먼트업을 목적으로 A 법인을 설립했다. 당시 사업자 등록상 주소지는 인천 강화군 불은면으로, 차은우 부모가 운영하던 식당 주소와 같다.
A 법인는 지난해 12월 23일 서울 강남구 논현동의 한 사무실로 주소를 이전했고 해당 식당 역시 같은 해 11월 청담동으로 확장 이전한 것으로 파악됐다. 국세청은 A 법인이 차은우에게 실질적으로 용역을 제공하지 않은 페이퍼컴퍼니라고 판단했다.
탈세 의혹 속 광고계는 차은우 손절을 시작했다. 전날 신한은행은 유튜브 등 SNS에서 차은우 광고 영상과 이미지를 비공개했다. 스킨케어 브랜드 아비브 역시 유튜브에서 차은우 광고 영상을 비공개로 전환했고, 인스타그램과 엑스(X·옛 트위터) 등 SNS에서 사진을 삭제했다.
서울지방국세청은 지난해 상반기 차은우를 상대로 고강도 세무조사를 진행해 200억원이 넘는 소득세 추징을 통보했다. 차은우 소득은 소속사 판타지오와 A 법인, 차은우가 나눠 가졌다. 국세청은 차은우와 최씨가 45%에 달하는 소득세를 줄이기 위해 실체 없는 A 법인을 내세워 소득세율보다 20% 이상 낮은 법인세율을 적용 받도록 꼼수를 썼다고 봤다.
한편 차은우는 지난해 7월 입대해 육군 군악대로 복무 중이다. 올해 넷플릭스 ‘더 원더풀스’ 공개를 앞두고 있다.
