모친 ‘장어집’서 200억 탈세? 광고계, 차은우 손절 시작

입력:2026-01-23 07:40
수정:2026-01-23 07:47
차은우가 지난해 10월 31일 경북 경주시 라한셀렉트호텔에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영 만찬에서 사회를 보고 있다. 연합뉴스

그룹 아스트로 멤버 차은우(28)의 200억원 탈세 의혹과 관련해 그의 모친이 설립한 법인의 과거 주소지가 강화도의 한 장어 식당으로 확인됐다.

차은우의 모친 최모씨는 2022년 10월 매니지먼트업을 목적으로 A 법인을 설립했다. 당시 사업자 등록상 주소지는 인천 강화군 불은면으로, 차은우 부모가 운영하던 식당 주소와 같다.

A 법인는 지난해 12월 23일 서울 강남구 논현동의 한 사무실로 주소를 이전했고 해당 식당 역시 같은 해 11월 청담동으로 확장 이전한 것으로 파악됐다. 국세청은 A 법인이 차은우에게 실질적으로 용역을 제공하지 않은 페이퍼컴퍼니라고 판단했다.

탈세 의혹 속 광고계는 차은우 손절을 시작했다. 전날 신한은행은 유튜브 등 SNS에서 차은우 광고 영상과 이미지를 비공개했다. 스킨케어 브랜드 아비브 역시 유튜브에서 차은우 광고 영상을 비공개로 전환했고, 인스타그램과 엑스(X·옛 트위터) 등 SNS에서 사진을 삭제했다.

서울지방국세청은 지난해 상반기 차은우를 상대로 고강도 세무조사를 진행해 200억원이 넘는 소득세 추징을 통보했다. 차은우 소득은 소속사 판타지오와 A 법인, 차은우가 나눠 가졌다. 국세청은 차은우와 최씨가 45%에 달하는 소득세를 줄이기 위해 실체 없는 A 법인을 내세워 소득세율보다 20% 이상 낮은 법인세율을 적용 받도록 꼼수를 썼다고 봤다.

한편 차은우는 지난해 7월 입대해 육군 군악대로 복무 중이다. 올해 넷플릭스 ‘더 원더풀스’ 공개를 앞두고 있다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

