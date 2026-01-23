모친 ‘장어집’서 200억 탈세? 광고계, 차은우 손절 시작

차은우가 지난해 10월 31일 경북 경주시 라한셀렉트호텔에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영 만찬에서 사회를 보고 있다. 연합뉴스

.

국세청은 A 법인이 차은우에게 실질적으로 용역을 제공하지 않은 페이퍼컴퍼니라고 판단했다.