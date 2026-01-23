현대차 노조 “노사 합의 없인 아틀라스 1대도 안 된다”
현대자동차가 해외 공장을 중심으로 피지컬 인공지능(AI) 로봇 도입 계획을 공식화하자 노조가 고용 불안을 이유로 강하게 반발하고 나섰다.
현대차 노동조합은 22일 소식지를 통해 “노사 합의 없이는 단 1대의 로봇도 생산 현장에 들어올 수 없다”고 강조했다.
노조는 “지난 6일 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 공개된 휴머노이드 양산형 로봇 ‘아틀라스’가 시장에 충격을 줬다”며 “회사는 아틀라스 3만대를 양산해 향후 생산현장에 투입하겠다고 밝혔다”고 전했다.
이어 “현대차에 인건비 절감을 위해 인공지능 로봇 투입이 가시화하고 있다. 분명히 경고한다. 노사 합의 없는 도입은 절대 용납할 수 없다”고 말했다.
노조가 공식 입장을 내면서 올해 단체협약 등 노사 협상 과정에서 로봇 투입 문제가 핵심 쟁점으로 떠오를 가능성이 크다. 현대차 단체협약에는 ‘고용에 영향을 미치는 사항’에 대해 노사가 심의·의결하도록 규정돼 있다.
현대차는 2028년까지 미국에 로봇 파운드리 공장을 건설하고 아틀라스를 대량 생산해 현장에 적용할 계획이다. 회사는 우선 미국 조지아주에 위치한 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에서 부품 분류를 위한 서열 작업 등에 로봇을 투입하겠다고 밝혔다.
노조 관계자는 “(울산에) 전기차 전용 공장이 준공되면서 로봇개 ‘스팟’이 경비 업무 등을 할 것이라는 이야기도 나오고 있다”고 말했다.
노조는 해외 공장 물량 이전에 따른 국내 공장의 고용 불안정도 지적했다. 노조는 “미국 메타플랜트 공장으로 물량이 이전하면서 국내 공장 중 두 곳은 물량 부족을 겪고 있다”며 “메타플랜트 공장 생산량을 현재 연간 10만대 이하에서 2028년까지 50만대 규모로 증설하겠다는데 이는 국내 공장의 상당한 물량을 이전하겠다는 의도”라고 주장했다.
노조는 아틀라스 공개 후 현대차 주가가 크게 오른 상황을 두고 “단순 자동차 제조사를 넘어 로봇·AI기업으로 가치가 매겨지고 있다”며 “웃어야 하나, 울어야 하나”라고 표현하기도 했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
