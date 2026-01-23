김동연 “용인반도체클러스터 전력망 구축 마지막 퍼즐 완성됐다”
김동연 경기도지사가 “오늘 용인반도체클러스터 전력망을 구축하는 마지막 퍼즐이 완성됐다”고 선언했다.
김 지사는 22일 경기도청에서 김동철 한국전력공사 사장과 ‘도로-전력망 공동건설 협력체계 구축 협약식’에서 “반도체산업은 규모가 크고 안정적인 전력공급이 핵심 경쟁력”이라며 이같이 밝혔다.
협약에 따라 양측은 지방도 318호선 이천 대죽교차로(설성면 수산리)부터 용인 기상삼거리(처인구 원삼면 두창리)까지 27.02㎞ 구간의 도로 건설과 전력망 설치를 공동 시행하게 된다.
지방도 318호선은 도비를 투입해 2차로를 4차로로 확장하고 한전은 도로 밑 부분에 전력망을 구축하게 된다.
이 구상은 ‘김동연의 경기도’가 지금까지 거론되지 않았던 ‘새로운 해법’을 찾았다며 최초로 나온 실질적인 해법이며, 전력문제에 있어서의 획기적 진전이라는 게 경기도의 설명이다.
예정대로 지방도 318호선 공사가 완료되면 용인반도체클러스터 가운데 일반산단인 SK하이닉스의 부족한 전력(3GW)을 확보가 가능해진다.
한국지방행정연구원 타당성조사 등 절차를 거쳐 내년 착공해 2032년 완공을 목표로 한다.
경기도는 설계·시공 일괄입찰(턴키) 방식으로 진행해 사업 기간을 10년에서 5년으로 절반 단축하게 된다며 경기도 단독으로 도로공사만 추진할 경우 공사비가 5568억원 소요되는데 한전과 함께 진행하게 돼 중복공사 비용 2000억원 이상을 절감할 것이라고 설명했다.
한전은 강릉 안인화력발전소 등에서 생산된 전력을 신평창~신원주 송전선로(평창∼횡성∼영월∼제천∼원주) 등을 거쳐 경기 용인반도체클러스터에 공급하는 전력망을 추진 중이다.
지방도 밑으로 전력망이 구축되면 송전탑 공사로 인해 발생하는 지역 주민 반발을 상당 부분 해소할 수 있고 교통 혼잡, 소음·분진 등의 문제도 줄일 것으로 보인다.
김 지사는 최근 자신의 페이스북을 통해 “용인반도체클러스터는 이재명 대통령께서 경기도지사 시절 유치한 역작이다. 경기도가 그 성과를 이어받아 전력·용수·교통 등 산업기반을 꼼꼼히 챙기고 있다”면서 “대한민국 대도약의 원년’, 용인반도체클러스터로 뒷받침하겠다”고 밝힌 바 있다.
SK하이닉스가 주도하는 일반산단은 6GW, 삼성전자가 주도하는 국가산단은 9GW로 용인반도체클러스터 운영에 필요한 전기설비 용량은 15GW이다.
정부와 삼성은 국가산단 9GW 중 대략 6GW 정도가 ‘확보됐다’고 밝히고 있다. 일반산단 역시 SK하이닉스측에서 3GW를 확보하고 있다고 발표한 바 있어 나머지 부족한 부분은 3GW다.
김동연 지사는 “도로행정과 국가 전력망 전략이 결합하는 첫 출발점”이라며 “도내 다른 도로와 산업단지로 확장해 미래산업을 뒷받침하는 전국 최고 인프라를 갖춘 경기도를 만들겠다”고 자신감을 내비쳤다.
용인=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
