‘케데헌’ 아카데미 주제가상·애니메이션상 후보 지명
한국계 매기 강 감독이 연출한 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop: Demon Hunters)’가 ‘오스카’로 불리는 미국 아카데미 시상식 2개 부문 후보에 올랐다.
22일(현지시간) 미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)가 발표한 제98회 아카데미 시상식 후보 명단에 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 장편 애니메이션상 후보로 지명됐다. 또한, 영화의 주제가 ‘골든(Golden)’도 주제가상 후보에 이름을 올리며 2관왕을 노리게 됐다.
이 작품은 K팝 걸그룹이 무대 뒤에서는 악귀를 사냥하는 비밀스러운 이중생활을 한다는 독특한 설정의 뮤지컬 액션 어드벤처 애니메이션으로, 소니 픽처스 애니메이션이 제작을 맡아 화제를 모았다.
한국 영화 대표로 국제영화상 예비 후보에 올랐던 박찬욱 감독의 신작 ‘어쩔수가없다’는 최종 5편의 본선 후보 명단에는 포함되지 못했다.
전 세계 영화인들의 축제인 제98회 아카데미 시상식은 오는 3월 15일 미국 로스앤젤레스(LA) 돌비 극장에서 개최될 예정이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사