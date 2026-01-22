이상일 용인특례시장 “용인 초대형 반도체 프로젝트, 정부 수립 용수·전력 공급 계획 이행”…촉구 배경은
이상일 경기도 용인특례시장이 “용인의 초대형 반도체 프로젝트의 성공적 조성을 위해 정부가 이미 수립한 용수·전력 공급 계획을 이행해야 한다”고 촉구하고 나섰다.
이 시장은 22일 OBS라디오 ‘굿모닝 OBS’에 출연해 “전날 이재명 대통령이 신년 기자회견에서 정부 정책으로 이미 결정된 것은 뒤집을 수 없다고 입장을 밝혔지만 전력과 용수는 문제”라며 이같이 밝혔다.
그는 “SK하이닉스가 조성 중인 ‘용인반도체클러스터 일반산업단지’는 총 4개 생산라인(Fab)이 가동될 예정으로, 1기와 2기를 운영할 수 있는 전력공급 계획은 이미 마무리됐고, 3기와 4기 생산라인 운영에 필요한 전력 계획도 이미 수립됐다”며 “삼성전자가 투자하는 국가산단은 6개 생산라인(Fab)이 운영될 예정으로 총 9.3GW의 전력이 필요하다. 3.7GW는 산업단지 내 LNG발전소와 송전선로 보강으로 확보하고, 2.6GW의 전력을 공급하는 계획도 수립된 상황”이라고 설명했다. 이어 “나머지 3GW는 매우 먼 시기의 이야기로 전력의 기술 발전과 수급 상황을 고려하면 문제가 없을 것”이라고 덧붙였다.
이 시장은 용수공급 방안에 대해서도 “용인의 반도체 클러스터 생산라인 10기를 운영하기 위해서는 하루 133만t의 용수가 필요하며, 일반산단과 국가산단에 필요한 용수공급 계획도 이미 수립됐다”며 “화천댐과 소양강댐, 충주댐을 통해 팔당취수장에서 공급할 수 있는 용수가 76만t 규모이며, 용수공급 관로는 46.9㎞에 불과하다”고 했다.
그러면서 이 시장은 용인특례시와 수도권 남부 지역에 형성된 반도체 생태계의 중요성을 강조하면서 ‘용인이 반도체 메가 클러스터 조성에 최적지’라는 입장이다.
그는 “용인에는 삼성전자와 SK하이닉스라는 글로벌 반도체산업 선도기업이 있고, 많은 반도체산업 소부장(소재·부품·장비) 기업들이 입주해 반도체산업 생태계를 잘 형성했다. 이는 수십년 동안 진행된 산업 생태계로 평택과 화성, 이천에도 반도체산업 소부장 기업들이 집적화를 이뤄 협업체계를 구축했다”고 말했다.
이 시장은 용인의 초대형 반도체 프로젝트가 가져온 도시와 도로, 철도 인프라 구축에 대해서도 강점으로 부각시켰다.
그는 “2023년 11월 정부는 국가산단 배후 도시 격으로 처인구 이동읍에 ‘반도체 특화 신도시’ 조성 계획을 발표했다. 69만평 규모에 약 2만1000가구, 인구 4만9000여명을 수용하는 도시계획이 진행 중”이라며 “반도체 특화신도시와 국가산단을 관통하는 ‘국도 45호선’은 4차로에서 8차로로 확장하는 계획이 이미 확정돼 예비타당성 조사 면제까지 이뤄졌다”고 했다.
이어 “화성 양감에서 용인의 국가산단 남쪽을 지나 안성 일죽으로 향하는 ‘반도체 고속도로 신설 계획’은 민자 적격성 조사를 통과했고, 광주에서 용인의 국가산단을 관통하는 ‘경강선 연장’도 비용대비 편익값이 0.92로 매우 잘 나왔다”며 “‘경강선 연장’을 기초로 민간이 정부에 제안한 ‘중부권 광역급행철도(JTX)’는 서울 잠실에서 용인 국가산단을 관통해 청주공항과 KTX오송역까지 135㎞을 신설하는 계획을 담고 있다”고 했다. 이어 “국가산단 조성 영향으로 이어지는 철도 노선으로, 국토교통부도 이 사업이 필요하다고 판단해 한국개발연구원(KDI)에 민자적격성 조사를 의뢰한 상황”이라고 덧붙였다.
그러면서 이 시장은 “반도체산업은 시간이 생명이고, 시간이 곧 보조금이다. 용인에서 잘 진행해 온 반도체 프로젝트를 흔들면 반도체산업 경쟁력이 흔들리고, 대한민국 미래 경쟁력도 균열이 생긴다”며 “용인 뿐만 아니라 국가를 위해서라도 용인의 반도체 프로젝트는 속도를 내야 하고, 상당한 기간이 걸리겠지만 수립한 계획을 단계적으로 잘 진행해 대한민국의 미래를 더욱 키워야 한다”고 강조했다.
끝으로 이 시장은 일부 정치권과 지역에서 주장하는 지역균형 발전에 대해서는 “각 지역에서 조성 중인 국가산단 진행 과정에서 지역의 어려움과 정부가 지원해야 할 방안을 듣고 검토해야 한다”며 “반도체산업은 대한민국의 핵심 산업이자 안보 자산인만큼 예민한 사안이다. 그럼에도 불구하고 일부 정치권에서 주장하는 이전 논란은 국민들에게 지역 간 갈등, 지역 이기주의 등으로 비춰질 수 있다”고 우려했다.
