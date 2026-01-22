이상일 용인특례시장 “용인 초대형 반도체 프로젝트, 정부 수립 용수·전력 공급 계획 이행”…촉구 배경은

이재명 대통령이 신년 기자회견에서

정부 정책으로 이미 결정된 것은 뒤집을 수 없다고 입장을 밝혔지만 전력과 용수는 문제”라며 이같이 밝혔다.

“용인의 반도체 클러스터 생산라인 10기를 운영하기 위해서는 하루 133만t의 용수가 필요하며, 일반산단과 국가산단에 필요한 용수공급 계획도 이미 수립됐다”며 “화천댐과 소양강댐, 충주댐을 통해 팔당취수장에서 공급할 수 있는 용수가 76만t 규모이며, 용수공급 관로는 46.9㎞에 불과하다”고 했다.

그는 “2023년 11월 정부는 국가산단 배후 도시 격으로 처인구 이동읍에 ‘반도체 특화 신도시’ 조성 계획을 발표했다. 69만평 규모에 약 2만1000가구, 인구 4만9000여명을 수용하는 도시계획이 진행 중”이라며 “반도체 특화신도시와 국가산단을 관통하는 ‘국도 45호선’은 4차로에서 8차로로 확장하는 계획이 이미 확정돼 예비타당성 조사 면제까지 이뤄졌다”고 했다.

“각 지역에서 조성 중인 국가산단 진행 과정에서 지역의 어려움과 정부가 지원해야 할 방안을 듣고 검토해야 한다”며 “반도체산업은 대한민국의 핵심 산업이자 안보 자산인만큼 예민한 사안이다. 그럼에도 불구하고 일부 정치권에서 주장하는 이전 논란은 국민들에게 지역 간 갈등, 지역 이기주의 등으로 비춰질 수 있다”고 우려했다.