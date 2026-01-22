“과배기 사려고…” 차량 굴러가 행인 역과해 2명 부상
경기도 수원의 한 재래시장에서 정차 중이던 승용차가 갑자기 움직여 길을 가던 부부를 덮치는 사고가 발생했다. 운전자가 정차하고 내렸으나 기어를 ‘주행’ 상태에 둔 채 차에서 내렸기 때문이다.
22일 수원팔달경찰서에 따르면 이날 오전 10시22분쯤 수원시 팔달구 매산시장의 한 도로변에서 50대 A씨가 몰던 K3 승용차가 길을 걷고 있던 B씨 등 부부 2명을 들이받았다.
이 사고로 B씨가 차에 치여 넘어진 뒤 바퀴에 깔리는 중상을 입었고, 함께 있던 남편도 다리를 다쳤다. 두 사람은 즉시 병원으로 이송됐으며 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.
사고 당시 A씨는 꽈배기를 사기 위해 일방통행 도로변에 잠시 차를 세운 상태였다. 하지만 차에서 내리면서 기어를 주차(P)가 아닌 주행(D) 모드에 둔 채 시동을 끄지 않아, 차량이 앞으로 밀려 나가면서 사고로 이어졌다.
해당 차량은 부부를 친 뒤 앞쪽에 주차된 다른 차량을 들이받고서야 멈춰 섰다.
A씨는 경찰 조사에서 “차가 왜 굴러갔는지 모르겠다”고 진술했으나, 경찰 관계자는 “사고 직후 차량을 확인한 결과 기어가 D에 놓여 있었고 시동도 걸려 있었다”고 밝혔다.
경찰은 A씨를 교통사고처리 특례법 위반 혐의로 입건하고 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
