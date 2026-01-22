붉은사막 골드행 발표…3월20일 출시
펄어비스가 신작 ‘붉은사막’의 ‘골드행’을 21일 발표했다.
골드행은 출시 버전이 담긴 게임 패키지 마스터를 제작하는 작업으로, 게임이 최종 출시 단계에 돌입했음을 뜻한다.
펄어비스는 이날 붉은사막 공식 SNS 채널을 통해 “붉은사막과 함께 해주신 전 세계 팬 여러분 덕분에 출시를 향한 마지막 발걸음을 내딛게 되었다”며 “3월 20일 파이웰 대륙에서 여러분을 기다리겠다”고 밝혔다.
붉은사막은 광대한 파이웰 대륙을 배경으로 주인공 클리프와 회색갈기 동료들의 여정을 그린 오픈월드 액션 어드벤처 게임이다. 펄어비스가 자체 게임엔진으로 만든 광대한 오픈월드의 자유도와 상호작용, 고품질 그래픽, 호쾌한 액션과 전투를 강점으로 내세운다.
