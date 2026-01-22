TFT 신규 콘텐츠 ‘부활: 야수의 축제’ 출시
라이엇 게임즈가 ‘전략적 팀 전투(TFT)’에 새 콘텐츠 ‘부활: 야수의 축제’를 22일 출시했다.
부활: 야수의 축제는 ‘유물 아이템’을 처음 선보이고 전설급 유닛에 개성을 더해 현재의 플레이 방식을 정립했던 ‘운명: 야수의 축제’를 재해석한 콘텐츠다. 연패할수록 많은 보상을 얻는 ‘행운’ 시너지와 유닛을 강화해 색다른 스킬을 구현한 ‘선택받은 자’ 체계 등이 특징이다.
또한 플레이어는 다양한 전리품을 얻는 ‘활력의 공동 선택’ ‘불꽃놀이 축제’ 등 시작 조우자와 ‘갈리오’에게 체력을 부여하는 ‘교단의 공물’ 증강과 같은 콘텐츠로 전보다 다양한 전략을 구사할 수 있다.
라이엇 게임즈는 부활: 야수의 축제 출시와 더불어 16.3 패치를 통해 ▲프레스티지 미니 불멸의 영웅 리븐 ▲해방된 신화 창조자 이렐리아 ▲꿈의 지평선 결투장 등 신규 장식 요소도 공개했다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사