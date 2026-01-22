시사 전체기사

TFT 신규 콘텐츠 ‘부활: 야수의 축제’ 출시

입력:2026-01-22 21:57
공유하기
글자 크기 조정
라이엇 게임즈 제공

라이엇 게임즈가 ‘전략적 팀 전투(TFT)’에 새 콘텐츠 ‘부활: 야수의 축제’를 22일 출시했다.

부활: 야수의 축제는 ‘유물 아이템’을 처음 선보이고 전설급 유닛에 개성을 더해 현재의 플레이 방식을 정립했던 ‘운명: 야수의 축제’를 재해석한 콘텐츠다. 연패할수록 많은 보상을 얻는 ‘행운’ 시너지와 유닛을 강화해 색다른 스킬을 구현한 ‘선택받은 자’ 체계 등이 특징이다.

또한 플레이어는 다양한 전리품을 얻는 ‘활력의 공동 선택’ ‘불꽃놀이 축제’ 등 시작 조우자와 ‘갈리오’에게 체력을 부여하는 ‘교단의 공물’ 증강과 같은 콘텐츠로 전보다 다양한 전략을 구사할 수 있다.

라이엇 게임즈는 부활: 야수의 축제 출시와 더불어 16.3 패치를 통해 ▲프레스티지 미니 불멸의 영웅 리븐 ▲해방된 신화 창조자 이렐리아 ▲꿈의 지평선 결투장 등 신규 장식 요소도 공개했다.

윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
생후 9개월 아들 목 눌러 죽게 한 아빠…“너무 울어서”
조국, 정청래 합당 제안에 “국민·당원 목소리 경청”
‘계엄군 맞선 국민’ 5초간 침묵한 판사… 인터넷 울컥
[속보] 김병기 부인, ‘공천헌금 의혹’ 관련 경찰 출석
오천피 달성 李대통령, ETF로 2700만원 수익 ‘대박’
故이병철 떠올린 후덕죽…“내 음식 먹더니 폐업 지시 철회”
4000억 투자로 4조… 스페이스X로 주목받는 ‘야성의 투자자’
애프터마켓서 급락했는데… 예측불가 코스피
국민일보 신문구독