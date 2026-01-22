KAIST, ‘학교폭력’ 수시 지원자 12명 모두 불합격 처리
한국과학기술원(KAIST)을 포함한 전국 4대 과학기술원이 2026학년도 입시에서 학교폭력(학폭) 이력이 확인된 지원자 전원을 불합격 처리한 것으로 나타났다.
22일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 황정아 더불어민주당 의원이 KAIST, GIST(광주과학기술원), DGIST(대구경북과학기술원), UNIST(울산과학기술원)로부터 제출받은 ‘신입생 모집 관련 학폭 감점 현황’ 자료에 따르면 이번 수시모집에서 학폭 이력으로 감점 대상이 된 지원자는 단 한 명도 합격 문턱을 넘지 못했다.
KAIST는 2026학년도 학사과정 수시모집에서 학폭 관련 기재 사항이 있어 감점 대상이 된 지원자 12명을 전원 탈락시켰다. GIST와 UNIST 역시 각각 2명, 1명의 지원자가 학폭 이력으로 감점을 받아 불합격 처리됐다.
DGIST의 경우 대응이 더욱 강력했다. 학교생활기록부에 학폭 가해 조치 사항 중 중징계에 해당하는 4호(사회봉사)부터 9호(퇴학)까지의 처분이 기재된 학생은 아예 지원조차 할 수 없도록 규정하고 있어, 해당 전형 지원자가 없는 것으로 파악됐다.
이번 결과는 4대 과기원이 단순히 성적 우수자만을 선발하는 것이 아니라, 인성과 도덕성 검증을 입시의 중요 요소로 강화하고 있음을 보여준다.
황 의원은 “피해자에게 평생의 상처를 남기는 학교폭력을 철없는 시절 일탈 정도로 치부해선 안 된다”며 “대입에서 학교폭력 감점은 처벌이나 낙인을 찍는 게 아니라 ‘잘못된 행동에 대한 책임은 스스로 져야 한다’라는 가해자에게 가장 필요한 교육”이라고 했다.
