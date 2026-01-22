고양문화재단 멤버십 호응…공연·전시 최대 30% 할인
경기 고양문화재단이 유료 회원제 멤버십을 도입해 공연·전시 할인과 선예매 등 실질적인 문화 혜택을 제공하며 시민들의 관심을 끌고 있다.
고양문화재단은 지난해 12월부터 ‘고양문화재단 멤버십’을 본격 운영한 결과, 현재 200여명이 가입하며 안정적으로 정착 단계에 들어섰다고 22일 밝혔다.
이번 멤버십은 시민들의 문화예술 접근성을 높이는 동시에 재단의 안정적인 운영 기반을 마련하기 위한 제도로, 할인 혜택과 다양한 부가 서비스를 결합한 것이 특징이다.
멤버십은 ‘으뜸·버금·새싹’ 3개 등급으로 운영된다. 으뜸회원은 연회비 10만원으로 기획공연·전시 최대 30% 할인과 1회 최대 4매 예매 혜택을 받을 수 있으며, 버금회원은 연회비 5만원으로 최대 20% 할인 혜택이 제공된다.
15~24세 청년층을 대상으로 한 새싹회원은 연회비 2만 원으로 최대 20% 할인과 1회 2매 예매가 가능하다. 모든 등급은 아람문예아카데미 수강 시 5% 할인이 적용된다.
회원에게는 할인 외에도 공연 티켓 오픈 시 사전 예매 우선권, 일부 공연·전시 타임세일 참여 기회, 프로그램북과 전시 도록 무료 제공, 등급별 일일 무료주차권, 특별 공연 초대 등 다양한 부가 혜택이 주어진다. 또한 제휴 매장에서 모바일 멤버십 카드를 제시하면 할인 혜택을 받을 수 있으며, 공연·전시·교육 정보는 이메일과 우편을 통해 안내된다.
이동환 고양시장은 “유료 멤버십 제도를 통해 시민은 실질적인 문화 혜택을 누리고, 재단은 문화예술 활성화를 위한 재원을 확보하게 될 것”이라며 “앞으로도 다양한 장르의 우수한 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다”고 밝혔다.
한편, 고양시는 올해도 세계적 수준의 공연을 잇달아 선보인다. 새해 첫날에는 고양아람누리에서 빈 필하모닉 신년음악회 생중계를 국내 공연장 최초로 진행했으며, 3월에는 잘츠부르크 모차르테움 오케스트라 내한 공연이 예정돼 있다.
이와 함께 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’, ‘스웨그에이지 외쳐, 조선!’, 연극 ‘퉁소소리’, 남성창극 ‘살로메’ 등 대형 작품들이 연중 무대에 오를 예정이다. 고양문화재단 멤버십은 재단 누리집과 서비스플라자를 통해 가입할 수 있으며, 가입 즉시 1년간 혜택이 제공된다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사