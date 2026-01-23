박강현 “연극 ‘라이프 오브 파이’가 날 딴딴하게 만들어”

퍼펫과 연기하는 매력이 이번 작품 선택 이유

“더블캐스팅된 박정민의 에너지에 자극받아”

연극 ‘라이프 오브 파이’에 출연중인 박강현 (c)에스앤코

“퍼펫(인형)과 함께 연기한다는 게 연극 ‘라이프 오브 파이’를 선택한 첫 번째 이유였어요.”



연극 ‘라이프 오브 파이’에 출연 중인 배우 박강현(37)이 최근 GS아트센터에서 가진 인터뷰에서 작품 선택 이유로 “배우로서 경험을 중시하기 때문에 이전에도 어려운 작품을 피하지 않고 도전하는 편이었다. 이 작품이 아니면 언제 퍼펫과 연기해 보겠느냐”고 말했다.



‘라이프 오브 파이’는 난파된 화물선에서 홀로 살아남은 소년 파이가 벵골 호랑이와 함께 태평양을 표류하는 227일간의 여정을 담았다. 캐나다 소설가 얀 마텔의 부커상 수상작 ‘파이 이야기’가 원작으로, 2012년 이안 감독의 영화로도 만들어진 바 있다. 연극은 퍼펫티어(인형술사)들이 호랑이를 비롯해 동물들을 조종함으로써 무대예술만의 매력을 보여준다. 이번 공연에서 박강현은 주인공 파이 역으로 박정민(39)과 함께 더블캐스팅됐다.



박강현은 퍼펫과 연기하는 매력 때문에 연극 ‘라이프 오브 파이’를 선택했다. (c)에스앤코

박강현은 “어릴 적 인형놀이를 하면서 인형에 인격을 부여해 진짜라고 믿지 않았나? 그런 경험이 있다면 퍼펫이 나오는 이번 작품에 금세 빠져들게 된다”면서 “퍼펫티어들이 퍼펫을 잡고 있지만, 배우로서 연기하다 보면 어느새 퍼펫티어는 안 보이고 퍼펫만 보이게 되는 순간들이 있다”고 설명했다.



지난 2015년 뮤지컬 ‘라이어 타임’으로 데뷔한 박강현은 ‘광화문 연가’ ‘웃는 남자’ ‘엘리자벳’ ‘하데스 타운’ ‘알라딘’ 등 굵직굵직한 작품의 주인공으로 출연했다. 연극은 2017년 ‘나쁜 자석’ 출연이 유일하다. 8년 만에 연극 무대에 선 그는 “뮤지컬이 노래로 장면을 확실하게 정리해주는 부분이 있는 것에 비해 연극은 대사와 움직임 그리고 에너지로 무대를 채워야 하기 때문에 좀 더 힘들다. 하지만 이번에 긴 호흡으로 연기할 수 있는 지구력을 배우고 있다”면서 “이 작품은 체력적으로도, 연기적으로도, 그리고 무대 위에서 요구되는 기술적인 면에서도 나를 ‘딴딴하게’ 만들어 주고 있다”고 강조했다. 무대에 오를 때마다 스스로 성장하는 걸 느끼는 만큼 다음 작품에선 관객들이 알아봐 주시지 않을까 싶다”고 부연했다.



이날 그는 파이 역을 함께 연기하는 배우 박정민에 대해서도 ‘개인적으로 좋아하는 배우’라고 치켜세웠다. 그는 “정민이 형은 날것의 연기를 보여준다. 장기 공연임에도 불구하고 연습실부터 엄청난 에너지를 분출했다”면서 “요즘도 100%가 아니라 150%의 에너지를 쏟아낼 정도로 몸을 사리지 않은 형의 연기를 보며 배우는 게 많다”고 말했다.



박강현은 퍼펫과 연기하는 매력 때문에 연극 ‘라이프 오브 파이’를 선택했다. (c)에스앤코

지난 2013년 개봉한 영화 ‘라이프 오브 파이’를 봤었다는 그는 이번 연극 출연을 제안받은 후 원작 소설까지 다시 읽었다. 덕분에 매체에 따른 각각의 차이가 분명히 느껴졌다. 그는 “무대는 영화, 책과 비교할 때 역시 라이브라는 게 가장 큰 강점이다. 1층에서 보면 배우와 퍼펫의 에너지를 느낄 수 있다면, 2층은 마치 영화의 한 장면을 보는 듯한 매력이 있다”라고 강조했다.



작품 속에서 파이는 대부분의 사람과 달리 힌두교, 이슬람교, 가톨릭 등 다양한 종교를 받아들인다. 독실한 종교인 입장에선 이해가 되지 않지만, 신에 대한 믿음이야말로 파이가 태평양을 표류하면서도 희망을 잃지 않은 이유다. 그는 “나 역시 어릴 때 떡볶이를 먹으러 학교 앞 교회에 갔었는가 하면 엄마를 따라 성당에, 할머니를 따라 절에 간 기억이 있다. 지금도 무대에 오르기 전에 기도하지만, 특정한 종교를 가지고 있는 것은 아니다”면서 “극 중에서 ‘과하게 합리적이기만 하면 모든 것을, 아니 온 우주를 놓쳐버리게 될 수도 있어요!’라는 파이의 대사에 공감이 많이 간다. 삶에 대해 호기심이 많고 쉽게 단정 짓지 않는 파이의 모습이 나랑 비슷하다”고 밝혔다. 그러면서 “덧붙여 자신에 대한 믿음을 가지려면 부지런해야 한다. 그리고 작품에 임할 때 스스로 부끄럽지 않게 최선을 다했다면 관객들에게도 당당할 수 있다”고 강조했다.



한편 연극 ‘라이프 오브 파이’는 3월 2일까지 GS아트센터에서 공연된 후 부산으로 내려가 3월 7~15일 드림씨어터에서 관객을 만난다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



