美 투자사 “한국 정부가 쿠팡 차별”…美정부에 무역 제재 요청
쿠팡의 주요 미국 투자사들이 한국 정부가 쿠팡을 부당하게 차별하고 있다며 미국 정부에 공식적으로 개입을 요청해 파장이 일고 있다. 이들은 한국 정부에 대한 무역 제재까지 요구하고 나섰다.
22일 로이터 통신에 따르면 쿠팡의 초기 투자사인 그린옥스 캐피털(Greenoaks Capital)과 알티미터 캐피털(Altimeter Capital)은 미국 무역대표부(USTR)에 청원서를 제출했다.
이들은 청원서에서 “한국 정부의 쿠팡에 대한 조치를 면밀히 조사하고, 필요하다면 관세 부과를 포함한 적절한 무역 구제 조치를 취해달라”고 강력히 요청했다.
또한 이들 투자사는 한미 자유무역협정(FTA) 규정에 근거해 한국 정부를 상대로 한 국제 중재 신청도 제기했다고 로이터는 전했다.
이번 사태의 발단은 지난해 11월 발생한 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사고다. 당시 약 3370만명의 고객 정보가 유출된 것으로 알려지며 한국 정부는 전문가들과 합동 조사단을 꾸려 강도 높은 조사를 진행 중이다.
미국 투자사들은 이를 두고 한국 당국이 공정한 법 집행을 넘어 특정 기업인 쿠팡을 표적 삼아 과도한 압박을 가하는 ‘타깃 캠페인’을 벌이고 있다고 주장했다.
특히 데이터 유출 사고와 무관한 노동, 세무, 관세 분야까지 전방위적인 조사를 벌이고 있다는 점을 문제 삼았다.
투자사 측은 “실제 유출된 계정은 3000여개에 불과한데 한국 정치권이 이를 수천만건으로 부풀려 여론을 호도하고 있다”고 반박하며 “한국 정부의 차별적 행위로 주가가 급락해 투자자들이 수십억 달러의 막대한 손실을 입었다”고 밝혔다.
