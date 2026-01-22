[단독] 李 “L자 들어가는 주식 사면 안된다면서요?” 중복상장 지적

“이런 중복상장 문제가 코리아 디스카운트의 원인이 된다”며 “증권거래소가 이같은 중복상장을 허용하지 말아야 한다”는 취지로 말한 것으로 알려졌다.

이에 주주가치 훼손을 우려한 LS소액주주 연대가 상장 저지에 나서기도 했다.