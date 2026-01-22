민경선 “도서관은 마을의 집이자 시민 문화의 심장부”

고양시 도서관 정책 주제 경청 간담회 개최

“예산 이유로 작은도서관 폐쇄…부끄러운 행정”

백정희 고양시작은도서관협의회 회장은 “마을 도서관이 오랜 시간 축적해 온 경험과 자산이 사라지지 않도록 공유와 연계 구조가 필요하다”며 “행정이 방관자가 아니라 적극적인 지원 주체로 나서야 한다”고 전했다.

이승희 느티나무온가족도서관 관장은 “수년간 아이들의 보금자리였던 공립작은도서관이 폐관되던 당시의 참담함을 잊을 수 없다”며 “도서관은 아이들의 꿈과 마을 공동체가 함께 자라는 공간”이라고 말했다.

최향숙 이야기연구소 ‘묵묵’ 대표 역시 “도서관은 더 이상 조용히 책만 읽는 공간이 아니라 시민의 독서 문화를 만드는 심장부”라며 민관 협력의 필요성을 강조했다.