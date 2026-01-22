민경선 “도서관은 마을의 집이자 시민 문화의 심장부”
고양시 도서관 정책 주제 경청 간담회 개최
“예산 이유로 작은도서관 폐쇄…부끄러운 행정”
6·3 지방선거에서 경기 고양시장 출마를 준비 중인 민경선 전 경기교통공사 사장이 고양시의 작은도서관 예산 삭감과 폐관 사태를 강하게 비판하며 도서관을 교육·문화·생활 정책의 핵심 거점으로 복원하겠다는 의지를 밝혔다.
민경선 전 사장은 22일 고양시 주엽동 한양문고 주엽점 한강홀에서 ‘책 읽는 시민문화와 도서관 정책’을 주제로 경청 간담회를 열고, 고양시 도서관 정책의 후퇴를 “행정의 존재 이유를 묻게 하는 부끄러운 결정”이라고 지적했다.
그는 “108만 대도시 고양시가 아이들의 미래가 담긴 도서관 예산 몇천만원을 아까워해 문을 닫게 하는 것은 납득하기 어렵다”며 “도서관은 특정 세대가 아닌 모든 시민의 삶과 맞닿아 있는 공간”이라고 강조했다.
이날 간담회에는 고양지역 도서관 관계자 20여명이 참석해 공립작은도서관 운영 중단 이후 현장의 어려움을 토로했다.
백정희 고양시작은도서관협의회 회장은 “마을 도서관이 오랜 시간 축적해 온 경험과 자산이 사라지지 않도록 공유와 연계 구조가 필요하다”며 “행정이 방관자가 아니라 적극적인 지원 주체로 나서야 한다”고 전했다.
이승희 느티나무온가족도서관 관장은 “수년간 아이들의 보금자리였던 공립작은도서관이 폐관되던 당시의 참담함을 잊을 수 없다”며 “도서관은 아이들의 꿈과 마을 공동체가 함께 자라는 공간”이라고 말했다.
최향숙 이야기연구소 ‘묵묵’ 대표 역시 “도서관은 더 이상 조용히 책만 읽는 공간이 아니라 시민의 독서 문화를 만드는 심장부”라며 민관 협력의 필요성을 강조했다.
민 전 사장은 경기교통공사 사장 재임 시절 공공시설을 시민 중심으로 개선하고 교육·청소년 기관과 연계해 공공서비스 접근성을 높였던 경험을 언급하며, 도서관 정책 역시 행정·교육·문화가 유기적으로 연결돼야 한다고 밝혔다.
민 전 사장은 “도서관은 마을의 집이자 시민 문화의 심장부”라며 “오늘 현장에서 들은 이야기처럼 도서관과 독서 문화, 아이들 교육이 따로 움직이지 않고 시민의 일상 안에서 자연스럽게 이어지는 도시가 고양시가 가야 할 방향”이라고 말했다.
한편, 민 전 사장은 3선 도의원·공사 사장을 지낸 행정 능력을 바탕으로 다양한 현장을 찾아 시민의 목소리를 듣는 경청 행보를 이어가며 고양시 정책 전환의 청사진을 제시하겠다는 계획이다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사