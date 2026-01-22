푸틴, 그린란드 매입가 美에 훈수…“1조5000억원” 제안
블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 최근 국제적 논란이 된 미국의 그린란드 매입 시도와 관련해, 과거 러시아의 알래스카 매각 사례를 들며 구체적인 가격까지 추산하는 등 훈수를 뒀다.
표면적으로는 “우리와 관계없다”고 선을 그었지만, 속내는 서방 동맹의 균열을 즐기는 모양새다.
21일(현지시간) 타스 통신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 국가안보회의를 소집해 미국의 그린란드 병합 시도 논란을 화두에 올리며 “이것은 분명히 우리와 전혀 관계가 없다. 미국과 덴마크가 해결해야 할 문제”라면서도 나름의 계산법을 제시했다.
그는 “우리는 비슷한 문제를 미국과 해결한 경험이 있다”며 1867년 제정 러시아가 미국에 알래스카를 헐값에 매각했던 역사를 소환했다.
푸틴 대통령은 당시 알래스카(약 171만7000㎢) 매각 대금이 720만 달러였음을 상기시키며 “수십년간 인플레이션을 고려한 오늘날 가격으로 계산하면 이는 약 1억5800만 달러에 해당한다”고 분석했다.
이어 그린란드의 면적이 알래스카보다 더 넓다는 점을 들어 “따라서 미국의 알래스카 매입 비용과 비교하면 그린란드의 가격은 약 2억~2억5000만 달러일 것”이라고 추정했다. 여기에 금값 상승분 등을 반영하면 현재 가치로는 “10억 달러(약 1조4680억원)에 가까울 것”이라며 “미국이 그린란드 매입을 위해 10억 달러를 지불할 여유는 있다”고 덧붙였다.
푸틴 대통령은 덴마크를 향한 비판도 잊지 않았다. 그는 덴마크가 과거 버진아일랜드를 미국에 매각한 전례를 언급하며, 덴마크가 그린란드를 “언제나 식민지로서 잔인하지는 않더라도 꽤 가혹하게 대했다”고 꼬집었다.
전문가들은 푸틴 대통령의 이런 발언이 우크라이나 전쟁 이후 껄끄러운 관계인 덴마크를 우회적으로 비판하고, 그린란드 이슈로 불거진 미국과 유럽 간의 갈등을 부채질하려는 의도가 깔려 있다고 보고 있다.
또한 트럼프 전 대통령의 ‘안보를 위한 영토 병합’ 논리를 러시아의 우크라이나 침공 정당화에 이용하려 한다는 분석도 나온다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
