영등포구, 신길 책마루 문화센터에 횡단보도 만든다
신길 책마루 문화센터를 이용하는 주민들의 보행 안전과 통행 편의를 높이기 위한 횡단보도 신설이 추진된다. 영등포구는 오는 4월까지 책마루 문화센터 앞에 신호등 설치를 완료할 계획이라고 22일 밝혔다.
책마루 문화센터는 도서관, 수영장, 체육관이 한 공간에 있는 복합 문화시설이다. 지난해 7월 개관했다. 주말이면 일평균 1500명이 방문한다. 신길 뉴타운 주민들의 ‘사랑방’이 된 것이다.
문제는 책마루 문화세터 인근에 횡단보도가 없다는 점이다. 주민들이 길을 돌아가야 하는 불편이 이어지고 있다. 무단횡단으로 인한 안전사고 우려도 제기돼 왔다.
영등포구는 이에 보행 안전과 교통 흐름을 함께 고려한 횡단보도 신설을 목표로 주민 의견을 수렴했다. 또 경찰과 도로교통공단 등 관계기관과 합동 현장점검을 실시했다. 교통안전 기준 충족 여부와 잠재적 위험 요소에 대해 수차례 협의와 조정을 이어갔다. 그 결과 지난해 11월 서울경찰청 규제심의회를 최종 통과해 횡단보도 신설이 확정됐다.
영등포구는 실시설계 등 후속 절차를 거쳐 오는 4월까지 횡단보도 설치 공사를 마무리할 예정이다. 최호권 영등포구청장은 “앞으로도 주민의 일상과 직결된 불편 사항과 안전 문제에 대해서는 현장 중심의 해법을 찾아 적극적으로 해결해 나가겠다”라고 말했다.
