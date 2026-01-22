서울시 민관협력으로 청년 10만명 일자리 등 혜택
서울시는 지난해 일자리·금융·복지 등 분야에서 청년 9만8119명이 혜택받은 것으로 파악됐다고 22일 밝혔다. 민간 기업·기관 등 290곳과 협력해 청년 정책을 시행한 결과다.
서울시는 2022년부터 CJ제일제당, 한국콘텐츠진흥원, 국방부 등과 업무협약을 체결하고, 청년정책 거버넌스를 체계적으로 구축해 왔다. 한국콘텐츠진흥원, 한국사회적기업진흥원에서 보유한 기업 풀 등을 활용해 청년에게 일 경험 기회를 제공하고 기업에는 인재 확보를 지원했다.
신세계센트럴은 매월 세 번째 목요일 고속터미널 청년커피랩에서 커피 전문점 창업 교육을 연다. 랜드코퍼레이션는 매년 청년기업 20곳에 전문 컨설팅 공간을 지원하고 청년기업 10곳에 창업 공간을 무상 지원한다.
한국건강관리협회는 고립·은둔청년에게 종합건강검진을 지원하고 있다. 공공배달앱 땡겨요와 먹깨비는 300명에게 포장 주문 전용 할인쿠폰을 지원한다. 고립·은둔 청년이 집 밖으로 나갈 수 있는 계기를 제공하는 것이다.
아모레퍼시픽공감재단은 심리 지원이 필요한 청년들을 위해 공감식탁, 테라피 프로그램 등을 운영 중이다. 서울시는 금융감독원, 한국경제인협회 중소기업협력센터, KB금융공익재단 등 전문 기관을 통해 2588명에게 101회에 걸친 경제·금융 교육도 제공했다.
특히 청년과 기업 모두 사업에 만족한 것으로 나타났다. 지난해 기준 참여기업 97%, 청년 88%의 높은 만족도를 기록했다.
김철희 서울시 미래청년기획관은 “전문성과 자원을 갖춘 민간 기업과 전문 기관이 청년의 성장과 도약을 위해 뜻을 함께했기에 성과를 낼 수 있었다”며 “앞으로도 서울시와 민간의 자원과 역량을 결집해 청년들이 체감할 수 있는 변화를 만들어 나가겠다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
