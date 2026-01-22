시사 전체기사

타이틀리스트, 신형 투어 소프트&벨로시티 출시

입력:2026-01-22 17:57
타이틀리스트 2026년형 벨로시티 골프볼. 타이틀리스트

타이틀리스트 2026년형 투어소프트 골프볼. 타이틀리스트

타이틀리스트가 2026년형 ‘투어 소프트 Tour Soft’와 ‘벨로시티 Velocity’ 골프볼 2종을 새롭게 출시한다.

타이틀리스트는 열정적인 골퍼들의 다양한 퍼포먼스 니즈를 바탕으로, 비거리, 스핀, 타구감, 탄도 등 플레이 스타일에 따라 보다 명확하게 선택할 수 있는 퍼포먼스 골프볼 라인업을 선보여왔다.

이번 2026년형 투어 소프트와 벨로시티의 출시는 골프볼 카테고리 내에서 보다 차별화된 제품 포지셔닝과 명확한 선택 기준을 제시한다.

투어 소프트는 부드러운 타구감을 바탕으로 한 균형 잡힌 티-투-그린 토탈 퍼포먼스를, 벨로시티는 티샷을 포함해 빠른 볼 스피드와 최대 비거리를 중시하는 골퍼를 위한 설계를 갖췄다.

투어 소프트는 386개의 4변형 다이피라미드 딤플 패턴이 적용됐다. 이로 인해 일관된 볼 비행을 만들어내 더욱 안정적인 비거리를 선사한다.

새로워진 코어의 크기와 엘라스토머 커버 배합은 롱 게임에서 스핀은 줄여주고 비거리는 극대화한다. 미드 아이언샷에서는 최고 탄도를 높여, 보다 가파른 랜딩 앵글로 그린에서 더욱 뛰어난 컨트롤을 제공한다.

정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr

