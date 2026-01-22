캘러웨이골프, ‘트라이 포스 페이스’ 장착 퀀텀 시리즈 출시…극강의 비거리+관용성+타구감

티타늄·폴리 메시·카본 장점 결합 해

드라이버에서 아이언까지 풀 라인업

전 세계 최초 한국 시장에서 첫 출시

캘러웨이골프가 전세계 최초로 한국 시장에서 처음 출시하는 퀀텀 시리즈. 캘러웨이골프

캘러웨이골프 코리아가 티타늄과 카본 각각의 장점을 모두 반영해 완전히 새로운 차원의 ‘트라이 포스(Tri-Force) 페이스’ 구조를 구현한 ‘퀀텀(Quantum)’ 시리즈를 전 세계 최초로 한국에서 출시한다.



트라이 포스 페이스는 티타늄·폴리 메시·카본을 결합해 완성된 업계 최초의 통합 페이스 기술로, 이번 퀀텀 드라이버 전 모델에 적용된다.



이번 시리즈는 드라이버, 페어웨이 우드, 하이브리드, 아이언 등 풀 라인업이다. 글로벌 출시는 2026년 2월로 예정되어 있어 한국 골퍼들이 가장 먼저 새로운 페이스 기술과 퍼포먼스를 경험하게 된다.



퀀텀 시리즈는 더 멀리 가는 비거리 뿐만 아니라 미스샷에도 흔들리지 않는 관용성, 안정적인 스핀과 탄도, 그리고 자신감을 높여주는 타구감과 타구음까지 실제 필드에서 체감하는 베네핏을 중심에 두고 설계된 것이 특징이다.



캘러웨이골프는 이번 ‘트라이 포스 페이스’를 통해 페이스 소재에 대한 새로운 방향을 제시한다. 트라이 포스 페이스는 티타늄, 폴리 메시, 카본의 강점을 하나로 결합한 것이다. 이로 인해 반발력과 속도 전환 효율이 극대화 되었다.



그 결과 동일한 스윙에서도 볼 스피드는 더 높게, 임팩트 이후에도 볼 비행 에너지가 오래 유지되어 캐리와 런을 포함한 총 비거리 상승을 기대할 수 있다. 여기에 차세대 Ai 페이스 설계와 결합하며 기술적 완성도가 더욱 높아졌다.



퀀텀 드라이버에는 APW(Adjustable Perimeter Weighting) 가변 무게추와 총 8단계 조정이 가능한 옵티핏 호젤이 적용된다. APW와 옵티핏 조정은 드라이버의 핵심 기능인 속도와 관용성이 최대한 발휘되도록 뒷받침해 골퍼가 자신의 스윙 스타일에 맞는 최적 성능을 쉽게 구현할 수 있도록 한다.



퀀텀 드라이버는 ‘퀀텀 맥스’, ‘퀀텀 맥스 D’, ‘퀀텀 맥스 패스트’, ‘퀀텀 트리플 다이아몬드’, ‘퀀텀 트리플 다이아몬드 맥스’ 등 총 5가지다.



퀀텀 맥스 드라이버는 폭넓은 골퍼에게 가장 잘 맞는 중심 모델로, 트라이 포스 페이스와 Ai 페이스의 조합을 통해 빠른 볼 스피드와 균형 잡힌 스핀을 제공하며 뉴트럴 무게중심 설계로 안정된 탄도와 높은 일관성을 구현한다.



퀀텀 맥스 D는 힐쪽 무게 배치를 적용해 슬라이스를 줄이고 자연스러운 드로우를 유도하도록 설계했으며, 쉬운 런치와 높은 관용성을 원하는 골퍼에게 적합하다.



퀀텀 맥스 패스트는 가벼운 헤드와 360° 카본 셰시 구조로 스윙 속도를 높이고 공을 더 쉽게 띄우도록 설계돼 스윙 스피드가 빠르지 않은 골퍼나 라운드 내내 컨디션 부담이 적은 드라이버를 찾는 이들에게 이상적이다.



퀀텀 트리플 다이아몬드는 투어에서 영감을 받은 450cc 컴팩트 헤드를 통해 낮은 스핀, 샷 조작, 강한 궤도로 날아가는 탄도를 원하는 상급자를 위해 설계되었으며, 헤드의 반응성이 뛰어나 플레이어가 의도한 구질을 정밀하게 구현할 수 있다.



퀀텀 트리플 다이아몬드 맥스는 동일한 투어 DNA를 유지하면서도 460cc 헤드를 통해 관용성과 안정성이 강화된 모델이다. 낮은 스핀과 강한 컨트롤을 선호하고 동시에 실수에 대한 관용성을 기대하는 골퍼에게 적합하다.



퀀텀 페어웨이 우드는 스피드 웨이브 2.0과 새로운 스텝 솔 구조가 적용되어 불규칙한 라이에서도 볼을 쉽게 띄우고, 페이스 하단 타격에서도 에너지 손실을 줄여 거리 손해를 최소화하도록 설계되었다.



퀀텀 하이브리드는 스피드 웨이브 2.0과 새 설계의 스텝 솔 구조가 우드와 아이언 사이의 비거리 격차를 자연스럽게 연결하며 다양한 스윙 상황에서도 페이스 하단 타격 시 에너지 전달력을 유지한다.



퀀텀 시리즈 풀 라인업은 23일부터 전국 캘러웨이 대리점과 공식 온라인몰에서 구매할 수 있다. 아이언은 2월 중 출시 예정이다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 캘러웨이골프 코리아가 티타늄과 카본 각각의 장점을 모두 반영해 완전히 새로운 차원의 ‘트라이 포스(Tri-Force) 페이스’ 구조를 구현한 ‘퀀텀(Quantum)’ 시리즈를 전 세계 최초로 한국에서 출시한다.트라이 포스 페이스는 티타늄·폴리 메시·카본을 결합해 완성된 업계 최초의 통합 페이스 기술로, 이번 퀀텀 드라이버 전 모델에 적용된다.이번 시리즈는 드라이버, 페어웨이 우드, 하이브리드, 아이언 등 풀 라인업이다. 글로벌 출시는 2026년 2월로 예정되어 있어 한국 골퍼들이 가장 먼저 새로운 페이스 기술과 퍼포먼스를 경험하게 된다.퀀텀 시리즈는 더 멀리 가는 비거리 뿐만 아니라 미스샷에도 흔들리지 않는 관용성, 안정적인 스핀과 탄도, 그리고 자신감을 높여주는 타구감과 타구음까지 실제 필드에서 체감하는 베네핏을 중심에 두고 설계된 것이 특징이다.캘러웨이골프는 이번 ‘트라이 포스 페이스’를 통해 페이스 소재에 대한 새로운 방향을 제시한다. 트라이 포스 페이스는 티타늄, 폴리 메시, 카본의 강점을 하나로 결합한 것이다. 이로 인해 반발력과 속도 전환 효율이 극대화 되었다.그 결과 동일한 스윙에서도 볼 스피드는 더 높게, 임팩트 이후에도 볼 비행 에너지가 오래 유지되어 캐리와 런을 포함한 총 비거리 상승을 기대할 수 있다. 여기에 차세대 Ai 페이스 설계와 결합하며 기술적 완성도가 더욱 높아졌다.퀀텀 드라이버에는 APW(Adjustable Perimeter Weighting) 가변 무게추와 총 8단계 조정이 가능한 옵티핏 호젤이 적용된다. APW와 옵티핏 조정은 드라이버의 핵심 기능인 속도와 관용성이 최대한 발휘되도록 뒷받침해 골퍼가 자신의 스윙 스타일에 맞는 최적 성능을 쉽게 구현할 수 있도록 한다.퀀텀 드라이버는 ‘퀀텀 맥스’, ‘퀀텀 맥스 D’, ‘퀀텀 맥스 패스트’, ‘퀀텀 트리플 다이아몬드’, ‘퀀텀 트리플 다이아몬드 맥스’ 등 총 5가지다.퀀텀 맥스 드라이버는 폭넓은 골퍼에게 가장 잘 맞는 중심 모델로, 트라이 포스 페이스와 Ai 페이스의 조합을 통해 빠른 볼 스피드와 균형 잡힌 스핀을 제공하며 뉴트럴 무게중심 설계로 안정된 탄도와 높은 일관성을 구현한다.퀀텀 맥스 D는 힐쪽 무게 배치를 적용해 슬라이스를 줄이고 자연스러운 드로우를 유도하도록 설계했으며, 쉬운 런치와 높은 관용성을 원하는 골퍼에게 적합하다.퀀텀 맥스 패스트는 가벼운 헤드와 360° 카본 셰시 구조로 스윙 속도를 높이고 공을 더 쉽게 띄우도록 설계돼 스윙 스피드가 빠르지 않은 골퍼나 라운드 내내 컨디션 부담이 적은 드라이버를 찾는 이들에게 이상적이다.퀀텀 트리플 다이아몬드는 투어에서 영감을 받은 450cc 컴팩트 헤드를 통해 낮은 스핀, 샷 조작, 강한 궤도로 날아가는 탄도를 원하는 상급자를 위해 설계되었으며, 헤드의 반응성이 뛰어나 플레이어가 의도한 구질을 정밀하게 구현할 수 있다.퀀텀 트리플 다이아몬드 맥스는 동일한 투어 DNA를 유지하면서도 460cc 헤드를 통해 관용성과 안정성이 강화된 모델이다. 낮은 스핀과 강한 컨트롤을 선호하고 동시에 실수에 대한 관용성을 기대하는 골퍼에게 적합하다.퀀텀 페어웨이 우드는 스피드 웨이브 2.0과 새로운 스텝 솔 구조가 적용되어 불규칙한 라이에서도 볼을 쉽게 띄우고, 페이스 하단 타격에서도 에너지 손실을 줄여 거리 손해를 최소화하도록 설계되었다.퀀텀 하이브리드는 스피드 웨이브 2.0과 새 설계의 스텝 솔 구조가 우드와 아이언 사이의 비거리 격차를 자연스럽게 연결하며 다양한 스윙 상황에서도 페이스 하단 타격 시 에너지 전달력을 유지한다.퀀텀 시리즈 풀 라인업은 23일부터 전국 캘러웨이 대리점과 공식 온라인몰에서 구매할 수 있다. 아이언은 2월 중 출시 예정이다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지