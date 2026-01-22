시사 전체기사

[단독] 정청래 “합당, 혼자 결정한 것 아니다…오픈 못 해”

입력:2026-01-22 17:43
“합당 판단 결정 혼자 하기 어렵다”
정청래, 6·3 지방선거 앞둔 합당 기준 언급
숙의 후 당원과 국민 뜻 따른다고 밝혀

정청래 더불어민주당 대표가 22일 서울 여의도 국회에서 긴급 기자회견을 열고 조국혁신당과의 합당을 제안하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 일부 의원들에게 “조국혁신당과의 합당은 혼자 결정한 것이 아니다”라고 밝힌 것으로 파악됐다.

정 대표는 22일 민주당 일부 의원들과의 식사 자리에서 “(합당)이런 걸 다 오픈해서 하기는 어렵다. 내가 판단해서 결단한 것”이라면서도 “이런 걸 어떻게 혼자 결정하냐”고 말한 것으로 알려졌다. 식사 자리에 참석한 한 의원은 국민일보에 “정 대표가 청와대하고 어느 정도 협의를 진행했다는 뜻으로 이해했다”고 말했다.

정 대표는 또 “이제부터 논의해 가야 한다. 당원들과 국민의 뜻에 따라 할 수밖에 없다”며 “거기서 반대하면 어차피 안 되는 것”이라는 취지로 말했다고 한다. 그러면서 “6·3 지방선거에 도움이 되는 일이면 하는데 도움이 안 되면 안 한다”고 합당의 결정 기준을 밝혔다고 참석자는 전했다.

다른 중진 의원도 국민일보에 “이재명 대통령의 합당 의지가 강하고, 정 대표가 이 대통령과 오래 논의해왔다고 들었다”며 “어차피 해야할 합당이라면 혁신당이 개혁 의제를 두고 밖에서 떠들게 하느니 당안에서 용광로처럼 녹여 입법하라는 취지”라고 말했다.

앞서 정 대표는 이날 오전 긴급 기자회견을 통해 “혁신당에 합당을 제안한다”고 밝혔다. 이에 당 안팎에서 ‘당 내부와의 소통 없는 일방적 결정’이라며 비판이 쏟아졌다. 이언주 수석최고위원은 페이스북을 통해 “지방선거 승리보단 정 대표의 연임을 위한 것”이라며 정 대표를 직격하기도 했다.

한웅희 기자 han@kmib.co.kr

