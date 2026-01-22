[단독] 정청래 “합당, 혼자 결정한 것 아니다…오픈 못 해”
“합당 판단 결정 혼자 하기 어렵다”
정청래, 6·3 지방선거 앞둔 합당 기준 언급
숙의 후 당원과 국민 뜻 따른다고 밝혀
정청래 더불어민주당 대표가 일부 의원들에게 “조국혁신당과의 합당은 혼자 결정한 것이 아니다”라고 밝힌 것으로 파악됐다.
정 대표는 22일 민주당 일부 의원들과의 식사 자리에서 “(합당)이런 걸 다 오픈해서 하기는 어렵다. 내가 판단해서 결단한 것”이라면서도 “이런 걸 어떻게 혼자 결정하냐”고 말한 것으로 알려졌다. 식사 자리에 참석한 한 의원은 국민일보에 “정 대표가 청와대하고 어느 정도 협의를 진행했다는 뜻으로 이해했다”고 말했다.
정 대표는 또 “이제부터 논의해 가야 한다. 당원들과 국민의 뜻에 따라 할 수밖에 없다”며 “거기서 반대하면 어차피 안 되는 것”이라는 취지로 말했다고 한다. 그러면서 “6·3 지방선거에 도움이 되는 일이면 하는데 도움이 안 되면 안 한다”고 합당의 결정 기준을 밝혔다고 참석자는 전했다.
다른 중진 의원도 국민일보에 “이재명 대통령의 합당 의지가 강하고, 정 대표가 이 대통령과 오래 논의해왔다고 들었다”며 “어차피 해야할 합당이라면 혁신당이 개혁 의제를 두고 밖에서 떠들게 하느니 당안에서 용광로처럼 녹여 입법하라는 취지”라고 말했다.
앞서 정 대표는 이날 오전 긴급 기자회견을 통해 “혁신당에 합당을 제안한다”고 밝혔다. 이에 당 안팎에서 ‘당 내부와의 소통 없는 일방적 결정’이라며 비판이 쏟아졌다. 이언주 수석최고위원은 페이스북을 통해 “지방선거 승리보단 정 대표의 연임을 위한 것”이라며 정 대표를 직격하기도 했다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
