[단독] 정청래 “합당, 혼자 결정한 것 아니다…오픈 못 해”

“합당 판단 결정 혼자 하기 어렵다”

정청래, 6·3 지방선거 앞둔 합당 기준 언급

숙의 후 당원과 국민 뜻 따른다고 밝혀

정청래 더불어민주당 대표가 22일 서울 여의도 국회에서 긴급 기자회견을 열고 조국혁신당과의 합당을 제안하고 있다. 연합뉴스

정 대표는 또 “이제부터 논의해 가야 한다. 당원들과 국민의 뜻에 따라 할 수밖에 없다”며 “거기서 반대하면 어차피 안 되는 것”이라는 취지로 말했다고 한다. 그러면서 “6·3 지방선거에 도움이 되는 일이면 하는데 도움이 안 되면 안 한다”고 합당의 결정 기준을 밝혔다고 참석자는 전했다.