디산협, 의료 마이데이터 기반 AX 실증 세미나 개최
한국디지털헬스산업협회(회장 김영웅·이하 디산협)는 오는 2월 3일 오후 2시부터 5시까지 서울 강남구 아마존웹서비스(AWS) 코리아 사무실에서 ‘의료 마이데이터 기반 AX(AI 전환) 실증 세미나’를 개최한다.
이번 세미나는 의료 마이데이터가 에이전틱 AI와 결합해 기업 맞춤형 AI 서비스로 구현되는 전 과정을 라이브 시연으로 소개하는 자리다. 디산협이 주최하고 AWS 코리아와 한국보건의료정보원이 후원한다.
세미나 전반부에서는 의료 마이데이터 특수전문기관인 룰루메딕의 전형철 CISO가 기업 요구에 따라 AI 서비스를 조립·확장하는 ‘파이프라인형 플랫폼’ 접근 방식을 설명한다. 문서 기반 상담 서비스와 업무 자동화 에이전트, AI 워크플로우의 API 배포 과정도 시연할 예정이다.
김영웅 회장은 “의료 마이데이터와 AI가 실제 업무에 적용되는 모습을 직접 확인할 수 있는 자리”라며 “산업 생태계 조성을 위한 지원을 이어가겠다”고 말했다. 세미나는 무료로 진행되며 참가 신청은 2월 1일까지 받는다.
김지훈 기자 dak@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사