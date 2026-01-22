골프존, 시즌 첫 혼성대회 ‘2026 타이어프로 GTOUR MIXED’ 1차 대회 개최

24일 대전 골프존 조이마루에서 열려

골프존은 오는 24일 대전 골프존조이마루에서 시즌 첫 번째 혼성대회 ‘2026 타이어프로 GTOUR MIXED’ 1차 대회를 개최한다. 골프존

올해 출범 15주년을 맞은 국내 대표 스크린골프투어 GTOUR & WGTOUR 대회의 역사와 대회 토너먼트, 선수 기록, 지난 경기 하이라이트 등은 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.