순위 싸움 싱겁다고? 부상자 대거 복귀, KBL 판도 흔들까

수원 KT 김선형. KBL 제공

‘슈퍼팀’이라 불리던 팀이다. 하지만 시즌 시작과 함께

·훈과 송교창, 최준용 등 핵심 선수들이 돌아가며 부상자 명단에 올랐다. 올 시즌 네 선수가 함께 선 경기는 손에 꼽을 정도다. 한때 악조건 속에서도 ‘잇몸 농구’로 7연승을 달렸지만 최근 5경기에서 1승 4패를 기록했다.

휴

식기 이후 첫 경기였던 전날 엔트리에 합류하며 복귀에 시동을 걸었다.

김선

형이 이탈한 후 KT는 4위에서 6위로 떨어졌다.

최근 상황이

좋지

않

던 터에 한숨을 돌리게 됐다. 김선형의 자리를 메워오던 조엘 카굴랑안이 지난 8일 전방 십자인대 파열로 전력에서 이탈했다. 여기에

주전 센터 하윤기마저 발목 부상으로 수술대에 오르게 됐다.

신인 가드 강성욱의

기

대

이

상

활약으로 힘겹게 중위권에서 버티던 중이다.

매 경기 꼴찌가 달라질 정도다.