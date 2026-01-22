양재·개포 ICT, 성수 문화콘텐츠…개발진흥지구 지정
서울 서초구 양재동과 강남구 개포동 일대가 ICT 산업 허브로 재탄생한다. 성동구 성수동 일대는 IT와 문화콘텐츠가 융합된 신산업 거점으로 육성된다. 서울시가 ‘산업·특정개발진흥지구’(진흥지구) 제도를 활용해 첨단산업 중심으로 전략산업을 재편하는 것이다.
서울시는 21일 제1차 도시계획위원회를 개최해 양재·개포 ICT 특정개발진흥지구를 신규지정했다고 22일 밝혔다. 또 성수 IT 산업·유통개발진흥지구를 준공업지역 전체로 확대하고 문화콘텐츠 산업을 권장 업종에 추가했다고 덧붙였다.
진흥지구는 지역별로 집적된 산업을 체계적으로 육성하기 위해 2007년 도입된 제도다. 정부의 특구 제도나 수도권 규제와 무관하게 시가 직접 전략산업을 지정해 지원할 수 있다. 용적률, 건페율, 높이 제한 완화 인센티브도 부여된다.
양재·개포 ICT 특정개발진흥지구는 이번에 신규 지정됐다. 양재AI미래융합혁신특구의 배후지역인 양재 ICT 진흥지구와 과거 ‘포이밸리’로 2000년대 벤처 열풍을 주도했던 개포 ICT 진흥지구가 공동입안해 지구로 지정된 최초 사례다.
성수 IT·문화콘텐츠 지구는 준공업지역 전체로 확대되면서 ‘문화콘텐츠 산업’이 권장 업종에 추가됐다. 뚝섬~성수역 일대에 디자인·미디어·패션 기업들이 증가하면서 기존 IT와 문화콘텐츠를 결합해 지역 산업 생태계를 확장하기 위해 추진됐다.
시는 지난 18년간 진흥지구 제도를 도시제조업 보호정책을 중심으로 추진했다고 설명했다. 종로 귀금속, 마포 디자인·출판, 면목 패션·봉제, 동대문 한방, 성수 IT, 여의도 금융, 용산 AI·ICT 진흥지구가 대표적인 사례다.
시는 그간의 성과를 평가하고 향후 정책 방향을 모색하기 위해 현재 운영 중인 진흥지구 6곳을 대상으로 실태조사를 추진 중이다. 조사 결과를 바탕으로 정책연구를 의뢰할 방침이다. 또 전략산업을 중점적으로 육성하는 방향으로 제도를 개편하기 위한 방안을 상반기 내 마련할 예정이다.
이수연 서울시 경제실장은 “진흥지구 제도는 서울에서 성장 가능성이 높은 지역에 유망산업을 집중 육성해 강남·북 균형발전을 도모할 수 있는 정책 수단”이라며 “각 자치구의 특화산업이 성장할 수 있도록 적극 지원해 서울의 산업경쟁력을 한층 강화해 나가겠다”고 말했다.
