구리 값 뛰자 中 보석상가에 ‘구리바’까지 등장
최근 원자재 시장에서 구리 가격이 사상 최고치를 경신하자 중국 최대 보석 시장에 이례적으로 ‘투자용 구리바’가 등장해 화제를 모으고 있다.
22일 홍성신문 등 현지 매체에 따르면 중국 선전시 수이베이 보석상가에는 최근 순도 99.99%의 구리바를 판매하는 상인들이 생겨났다.
골드바와 똑같은 모양으로 제작된 이 1㎏짜리 구리바는 개당 180위안(약 3만8000원)에서 280위안(약 5만9000원) 선에 거래됐다.
한 제조 공장 관계자는 “벌써 200㎏ 넘게 팔려나갔다”며 뜨거운 인기를 전했다. AI 열풍으로 데이터센터 수요가 급증하면서 구리 가격이 t당 1만3000 달러(약 1900만원)를 돌파하자 일반 투자자들 사이에서도 ‘구리 재테크’ 바람이 분 것이다.
하지만 이 열풍은 오래가지 못했다. 상가 관리 측이 “주력 판매 품목은 귀금속이어야 한다”는 이유를 들어 구리바 판매를 전면 금지하고 매대 철수를 명령했기 때문이다. 현재 공식적인 판매는 중단됐지만, 상인들은 “재고가 남아있어 주문 제작이나 암암리에 구매는 가능하다”고 귀띔했다.
전문가들은 섣부른 투자를 경계해야 한다고 입을 모은다. 구리바는 가공비와 포장비가 포함돼 있어 실제 원자재 가격보다 훨씬 비싸게 팔리는 데다, 금과 달리 환금성이 떨어지기 때문이다. 되팔 때 매입가의 50~60%밖에 받지 못할 수 있어 자칫 큰 손실을 볼 수 있다는 지적이다.
현지 은행 관계자는 “일반인들은 금속 가격 변동 원리를 잘 모르는 경우가 많다”며 “시장 변동성이 매우 큰 만큼 유행에 휩쓸려 투기하는 것은 위험하다”고 경고했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
