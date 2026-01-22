24년 연속 인구 흐름은 ‘탈서울’인데…2030은 일자리 찾아 ‘인서울’
서울에서 다른 지역으로 떠나는 ‘탈서울’ 추세가 24년 연속 이어지고 있는 가운데 그 규모는 점점 줄어들고 있는 것으로 나타났다. 대부분 연령대에서 인구 ‘순유출’이 이뤄졌지만, 2030 청년층은 ‘인서울’ 숫자가 더 많았다.
서울시는 22일 국가데이터처 국내이동 통계를 기반으로 ‘서울시 인구이동 분석(2001~2024)’ 결과를 발표했다. 분석 결과 서울은 전입보다 전출이 많은 순유출 추세가 24년간 이어지고 있었다. 다만 순유출 규모는 2001년 11만3949명에서 2024년 4만4692명으로 절반 넘게 줄었다.
등록 인구 감소 영향으로 인구 이동 규모 자체는 줄어든 가운데 서울 유입 비중은 커지면서 탈서울 흐름이 점차 완화되고 있는 모습이다. 실제 서울시 전입자 중 다른 시도에서 서울로 전입하는 비중은 2001년 27.8%에서 2024년 35.1%로 늘었다. 같은 기간 전출 비중도 늘었지만, 전입에 비해 증가세가 덜하다.
자료를 보면 이런 흐름은 2030 청년층에서 두드러진다. 2001년에는 서울을 떠난 청년이 유입 청년보다 약 3만명 많았지만, 2019년 이후 뒤집혔다. 2019년 1만9025명, 2020년 1만6040명, 2022년 2만6359명, 2023년 2만2716명, 2024년 1만337명 등 2021년 한 해를 제외하곤 전출보다 전입이 더 많았다. 다른 연령대와 비교해도 확연한 차이를 보인다.
서울로의 전입 사유를 보면 일자리 요인이 갈수록 커지고 있다. 2024년의 경우 서울로 전입한 타 시도 인구는 경기도가 53.0%로 가장 많았는데, 전입 사유를 조사했더니 ‘직업’ 비중 증가율이 가장 높았다. 2013년 24.2%에서 2024년 30.6%로 6.4% 포인트 증가했다. 반면 주택 사유는 같은 기간 32.5%에서 20.5%로 감소했다.
서울시는 “특히 20·30대의 경우 39.2%가 직업(직장) 때문에 경기도에서 서울시로 전입했다”며 “2013년 대비 9.4% 포인트 늘어난 것으로 분석됐다”고 전했다.
이동 방식은 개인 중심으로 바뀌었다. 2024년 서울 전입자 가운데 79.8%가 1인 이동이었다. 2001년 57.7%보다 크게 증가했다. 이 중 19~39세 청년층이 68.8%를 차지했다.
강옥현 서울시 디지털도시국장은 “서울로의 인구 유입은 단순한 규모보다 전입 목적과 이동 방식의 변화에 주목할 필요가 있다”며 “개인 단위 전입과 청년층 유입 확대 흐름에 맞춰 인구이동 데이터를 기반으로 정책 분석과 도시 전략 수립의 정밀도를 높여 나가겠다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
