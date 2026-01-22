김재원 최고위원 “TK통합 중심은 경북…주민투표 거쳐야”

‘선통합 후협의’ 방식으로 진행되면 북부 주민 저항과 지역 갈등 불러올 수 있어

김재원 국민의힘 최고위원은 22일 대구·경북 행정통합과 관련해 “성공적인 통합을 위해서는 경북이 통합의 중심이 돼야 하며 주민투표 절차를 거쳐야 한다”고 주장했다.



김 최고위원은 이날 오후 국민의힘 경북도당 당사에서 기자회견을 열어 “행정통합의 장점이 있기 때문에 통합 자체를 반대할 생각은 없다”면서 통합에 필요한 3가지 원칙을 제시하며 이같이 말했다.



그는 “인구를 보면 대구가 235만명, 경북이 250만명으로 경북이 많고 산업 기반도 구미공단, 포항철강공단 등으로 경북이 대구를 압도한다”며 “통합이 된다면 경북을 중심으로 행정통합이 진행돼야 하며 경북이 통합의 중심이 돼야 한다”고 강조했다.



이어 “지방선거를 앞두고 김정기 대구시장 권한대행과 이철우 경북도지사 중심으로 급작스럽게 통합이 진행되고 있지만 김 권한대행은 고위공무원일 뿐이고 이 지사는 이전에 통합을 추진할 때 신뢰를 잃었다”며 “통합의 주체는 지역주민이어야 하며 주민 전체의 의사를 묻는 주민투표 절차를 거쳐야 통합이 성공할 수 있다”고 주장했다.



또 “지역 갈등의 소지를 최소화하기 위해선 이전에 통합 추진 때 결정적인 반대 요인이던 북부권 주민을 우대하는 통합이 진행돼야 한다”며 “통합 후 적어도 도청 소재지는 현재 그대로 명시하고 도청을 통합된 광역단체 청사로 사용해야 한다는 전제가 있어야 가능하다”고 말했다.



그는 “현재처럼 ‘선통합 후협의’ 방식으로 통합이 진행된다면 경북 북부 주민 저항과 지역갈등을 불러올 수 있다”며 “이번 지방선거 때 주민투표를 해 2년간 세부 사항을 합의해서 다음 총선 때 통합광역단체장을 선출하면 선출 비용을 줄이고 지역 간 갈등을 해소할 수 있으리라 본다”고 덧붙였다.



오는 6월 경북도지사 선거에 출마할 예정인 김 최고위원은 “통합광역단체가 출범한다면 통합광역단체장으로도 출마할 예정”이라고 밝혔다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



