울릉군, 울릉도·독도 국가지질공원 활성화 연구 착수

입력:2026-01-22 16:24
22일 울릉군청 제2회의실에서 울릉도·독도 국가지질공원 활성화 발전방안 연구용역 착수보고회가 열렸다. 울릉군 제공

경북 울릉군이 울릉도·독도 국가지질공원의 체계적 보전과 지속가능한 발전을 위한 연구에 착수했다.

울릉군은 22일 군청 제2회의실에서 ‘울릉도·독도 국가지질공원 활성화 발전방안 연구용역’ 착수보고회를 열었다고 밝혔다.

이번 연구용역은 국가지질공원의 운영체계를 효율화하고, 관광·교육 자원으로서 활용성을 높이기 위한 종합적 진단과 개선방안을 마련하는 것이 목적이다.

연구진은 이날 보고회에서 울릉도·독도의 지질학적 가치와 생태적 특성을 보존하면서도 지역 경제와 교육 자원으로 연계할 수 있는 다양한 방안을 논의했다.

울릉도·독도 국가지질공원은 2012년 12월 27일 최초로 국가지질공원 인증을 받았다. 현재 23곳의 지질명소를 보유하고 있다. 독특한 화산지형과 생태 환경은 세계적으로도 학술적 가치가 높다는 평가를 받고 있다.

남한권 울릉군수는 이날 보고회에서 “울릉도와 독도는 세계적으로도 유일한 지질학적 가치를 지닌 소중한 자산”이라며 “연구용역을 통해 체계적이고 지속가능한 관리체계를 마련하고 울릉도·독도 국가지질공원이 세계적인 지질관광 명소로 거듭날 수 있도록 하겠다”고 말했다.

울릉=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
안창한 기자
사회2부
안창한 기자
3
경북 동해안의 소식을 전합니다.
