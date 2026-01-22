후백제 도성 실물 유적 확인…전주 종광대 현지 보존 필요성 제기

후백제 도성 성벽·유물 산포지 확인

국가지정 필요성 제기

종광대 토성, 후백제 최초 실물유적. 전주시 제공

그동안 실증 자료가 부족했던 후백제 연구를 보완할 수 있는 핵심 유적으로 주목된다.

종광대 토성, 후백제 최초 실물유적 위치도. 전주시 제공

특히 종광대2구역에서는 기반층–와적층–판축층으로 이어지는 축성 양상이 나타나 방어시설로 기능한 도성 외곽 구조였을 가능성을 뒷받침한다는 분석이다.

변철희 전주시정연구원 연구위원은 “종광대 토성은 후백제 왕도 전주를 실증하는 첫 실물 유적이자, 전북이 후백제 역사문화권의 중심지임을 정책적으로 입증할 수 있는 핵심 자원”이라며 “종광대를 중심으로 한 전략적 대응이 없다면 후백제 역사문화권은 구조적으로 뒤처질 수밖에 없다”고 말했다.