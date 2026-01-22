후백제 도성 실물 유적 확인…전주 종광대 현지 보존 필요성 제기
후백제 도성 성벽·유물 산포지 확인
국가지정 필요성 제기
현지 보존이 추진 중인 전북 전주 종광대2구역에서 후백제 도성의 실체를 보여주는 통성 구조와 다수의 유물 산포지가 확인됐다. 그동안 실증 자료가 부족했던 후백제 연구를 보완할 수 있는 핵심 유적으로 주목된다.
전주시정연구원은 22일 ‘종광대 토성을 조명한 JJRI 이슈브리프 제14호’를 통해 종광대는 단순한 토루가 아니라 후백제 전주 도성의 외곽 방어체계였을 가능성이 높다고 밝혔다.
이슈브리프에 따르면 국가유산청은 2008년 전주시에 보낸 공문에서 종광대 구역 사업부지 내 유물 산포지 2개소의 존재를 언급했다. 발굴 조사 시 유적 확인 가능성이 높아 사업계획 조정이나 장기 조사가 필요할 수 있다고 판단했다. 또 가능한 범위 내에서 현상 보존 방안 검토 의견도 제시됐다.
연구원은 2024년 1월 시작된 시굴·정밀 발굴조사에서 일부 지도와 문헌에만 남아 있던 후백제 도성 성벽으로 해석 가능한 축성 구조가 확인됐다고 설명했다.
특히 종광대2구역에서는 기반층–와적층–판축층으로 이어지는 축성 양상이 나타나 방어시설로 기능한 도성 외곽 구조였을 가능성을 뒷받침한다는 분석이다.
연구원은 이번 성과가 ‘실물 자료 부족’이라는 후백제 연구의 구조적 한계를 보완하고, 후백제 왕도 전주의 역사적 정체성을 구체적으로 논의할 수 있는 토대를 넓혔다는 점에서 의미가 크다고 평가했다.
아울러 후백제 역사문화권 사업이 백제(공주·부여·익산), 신라(경주), 가야 등 다른 역사문화권에 비해 국가정책 반영과 광역 협력 측면에서 상대적으로 뒤처져 있다는 점도 함께 지적했다.
정책 과제로는 종광대 토성의 안정적인 보존·정비를 위해 현행 전북특별자치도 지정에서 국가지정으로 승격하는 방안 검토가 필요하다고 제안했다. 국가지정이 이뤄질 경우 국비 지원 비중 확대가 가능해져 재정 부담 완화에도 도움이 될 수 있다는 게 연구원의 설명이다.
변철희 전주시정연구원 연구위원은 “종광대 토성은 후백제 왕도 전주를 실증하는 첫 실물 유적이자, 전북이 후백제 역사문화권의 중심지임을 정책적으로 입증할 수 있는 핵심 자원”이라며 “종광대를 중심으로 한 전략적 대응이 없다면 후백제 역사문화권은 구조적으로 뒤처질 수밖에 없다”고 말했다.
