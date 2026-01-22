캄보디아 ‘스캠 사기’ 등 한국인 조직원 73명 강제송환
역대 최대 규모 송환
피해액 486억원 상당
‘로맨스 스캠 부부사기단’도 포함
딥페이크 기술을 이용해 120억원을 가로챈 이른바 ‘로맨스 스캠 부부사기단’ 등 캄보디아에서 각종 범행을 저지른 한국인 범죄 피의자 73명이 오는 23일 국내로 송환된다.
초국가범죄 대응을 위한 범정부 태스크포스(TF)는 한국인 869명을 상대로 486억여 원을 가로챈 혐의를 받는 한국인 범죄 피의자 73명을 송환한다고 22일 밝혔다. 해외에서 범죄를 저지른 한국인 피의자를 한꺼번에 국내로 송환하는 사례로는 이번이 최대 규모다.
피의자 73명 중 70명은 로맨스 스캠과 투자 리딩방 운영 등 스캠 범죄 혐의를, 나머지 3명은 인질강도와 도박 등 혐의를 받는다.
피의자 중에는 딥페이크를 이용해 한국인 104명을 상대로 120억여 원을 가로챈 ‘로맨스 스캠 부부사기단’도 포함됐다. 이들은 수사망을 피하기 위해 성형수술까지 한 것으로 알려졌다.
미성년자를 대상으로 성범죄를 저지른 뒤 캄보디아로 도주해 스캠 범죄에 가담한 피의자도 송환될 예정이다. 투자 전문가를 사칭해 사회초년생과 은퇴자를 상대로 194억여 원을 챙긴 사기 조직의 총책도 송환 대상에 포함됐다.
피의자 전원에 대한 체포영장이 발부됐으며, 이들은 국내에 도착하는 대로 수사를 받게 된다. 이들이 탄 비행기는 오는 23일 오전 9시10분 인천국제공항에 도착할 예정이다. 이날 법무부는 오전 10시 인천국제공항에서 ‘로맨스 스캠 부부사기단’ 송환 관련 브리핑을 열 계획이다.
대검찰청은 이날 언론 공지를 통해 “경찰과 긴밀히 협력해 보이스피싱 범죄조직 사건을 신속하고 전문적으로 대응하기 위해 지난해 10월 전담 협력체계인 ‘신속대응팀’을 구성했다”며 “이번에 송환되는 보이스피싱 범죄조직 사건을 송치 전 영장 단계에서부터 면밀히 검토하는 등 철저하게 대응할 수 있도록 준비 중이다”고 밝혔다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
