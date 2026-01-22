연천군, 그린바이오 식품 산업 고도화…2년간 13억 투입
시군구 연고산업 육성 공모사업 선정
경기 연천군은 중소벤처기업부 주관 ‘2026년도 시군구 연고산업 육성’ 공모사업에 최종 선정돼 그린바이오(식품) 산업을 중심으로 한 지역 산업 고도화에 본격 착수한다고 22일 밝혔다.
연천군은 이번 공모 선정으로 2026년부터 2027년까지 2년간 총 13억4000만원을 투입해 ‘신성장 동력 창출을 위한 그린바이오산업(식품) 육성 프로젝트’를 추진한다. 재원은 국비 8억원을 포함해 도비 1억7000만원, 군비 1억7000만원, 지방소멸대응기금 2억원으로 구성된다.
이번 사업은 인구 감소지역과 관심지역을 대상으로 지역 연고산업을 집중 육성하는 사업으로, 연천군은 수도권 그린바이오 기반 식품 수요에 대응할 수 있는 성장 잠재력과 지역 인프라를 활용한 추진 타당성을 인정받아 최종 선정됐다.
군은 지역 식품기업의 경쟁력 강화를 위해 제품 고도화와 품질 향상을 비롯해 시험분석과 각종 인증 획득, 시제품 제작과 사업화 지원을 추진한다. 또한 브랜딩·디자인·패키징 개선과 함께 유통·마케팅, 판로 확대까지 기업 성장 단계에 맞춘 맞춤형 지원을 통해 실질적인 사업 성과를 끌어낸다는 계획이다.
특히 연천군은 지난해 12월 농림축산식품부의 ‘그린바이오산업 육성지구’로 지정돼 산업 기반을 확충하고 있으며, 현재 운영 중인 농산물 가공센터 등 기존 인프라와 연계해 사업 추진 효과를 높일 방침이다.
군 관계자는 “지방소멸대응기금으로 추진 중인 기반 확충 사업과도 연계해 가공 중심 지원을 넘어 상품화와 유통, 판로 개척까지 이어지는 종합 지원체계를 구축함으로써 지역 산업의 지속 가능한 성장을 도모할 계획”이라고 밝혔다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사