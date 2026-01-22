시사 전체기사

포항시, 소규모 사업장 사물인터넷 측정기기 설치비 지원

입력:2026-01-22 15:41
경북 포항시청 전경

경북 포항시는 대기오염물질 관리 등 환경개선을 위해 올해 소규모 사업장을 대상으로 사물인터넷(IoT) 측정기기 부착 지원사업을 추진한다고 22일 밝혔다.

시는 사업비 2억 4000만원을 들여 경제적으로 어려움을 겪는 중소기업들이 IoT 측정기기를 설치할 수 있도록 지원한다.

참여를 희망하는 사업장은 사업신청서와 설치 계획서 등 구비서류를 갖춰 방문 접수하면 된다. 자세한 내용은 포항시 홈페이지 고시공고란에서 확인할 수 있다.

IoT 측정기기는 인터넷을 기반으로 대기오염배출시설 및 방지시설의 운영 정보를 실시간으로 확인 관리할 수 있는 측정 장치다.

올해 12월 31일까지 대기배출시설 4·5종 사업장은 IoT 측정기기를 의무적으로 부착해야 한다. 기한 내 미부착시 관련법에 따라 불이익이 발생할 수 있다.

권태중 포항시 기후대기과장은 “악취 발생을 최소화하고 사업장의 대기오염 관리 효율을 높일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr

