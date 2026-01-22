넵튠 2025년 영업익 24억원… “상반기 16종 신작 출시”
넵튠은 2025년 연결 기준 매출 1213억원, 영업이익 24억 1000만원을 기록했다고 22일 공시했다. 매출은 전년(1216억원)과 대동소이하고 영업이익은 75.3% 하락했다. 당기순손실은 295억원으로 적자 전환했다.
애드테크 사업 부문 매출이 전년 대비 3.1% 상승하고 광고 거래액 역시 586억 4000만원으로 증가하며 안정적인 수익원으로 자리 잡았다. 기업용 채팅 솔루션 ‘클랫’과 UA 마케팅 ‘리메이크’가 포함된 기타 매출 부문은 전년 대비 16.2% 증가한 81억원을 기록했다.
게임 사업 부문에서는 자회사 트리플라가 하이브리드 캐주얼 장르에 집중하며 매출 522억원, 영업이익 63억 7000만 원을 기록,했다. 실적 개선을 주도했다. ‘이터널 리턴’ 또한 국내 시장에서 콜라보레이션을 통해 긍정적인 반등세를 보이며 흥행세를 이어가고 있다.
넵튠은 올해를 재도약의 원년으로 삼고 인도 애드테크 시장 진출과 하이브리드 캐주얼 게임 사업 확대에 역량을 집중한다. 모회사 크래프톤의 인프라를 활용해 상반기 내 인도 법인 설립을 완료하고 하반기부터 본격적인 현지 공략에 나선다는 방침이다.
신작 공세도 이어진다. 넵튠은 올해 상반기 중 플레이하드, 트리플라, 팬텀 등 주요 자회사를 통해 총 16종의 신작을 순차적으로 출시한다. 특히 3월부터는 크래프톤과 함께 하이브리드 캐주얼 게임 글로벌 공모전을 진행해 자체 개발뿐만 아니라 퍼블리싱 사업까지 영역을 확장한다.
강율빈 넵튠 대표는 “지난해는 크래프톤과의 긴밀한 소통을 통해 중장기 성장 전략을 수립하는 데 집중했다”며 “올해는 인도 애드테크 시장 진출과 하이브리드 캐주얼 게임 퍼블리싱을 단계적으로 추진하며 궁극적으로 풀스택 애드테크 기업으로 중장기 성장을 위한 발판을 마련할 것”이라고 밝혔다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
