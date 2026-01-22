생후 9개월 아들 목 눌러 죽게 한 아빠…“너무 울어서”

기사와는 무관한 사진. 픽사베이

생후 9개월 아들이 “너무 운다”는 이유로 목 부위를 눌러 숨지게 한 30대 아빠가 징역 20년을 선고받았다. 이를 방치한 엄마도 징역형을 받았다.

