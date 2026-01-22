제주 이 학교, ‘4학기제+원어민 수업’으로 신입생 잡았다
전체 학생 수 2700명 감소
남초 48명 가장 많이 늘어
저출산 여파로 올해 제주도 각급 학교 학생 수가 2700명가량 줄었다.
제주도교육청은 22일 ‘2026학년도 유·초·중·고 및 특수학교 학급 편성’ 결과를 발표했다.
전체 학생 수는 7만8664명으로 전년 대비 2703명 감소했고, 학급 수는 3810학급으로 36학급 줄었다.
학교급별로는 유치원 원아가 4782명으로 253명(5.0%) 줄었고, 초등학생이 3만4265명으로 1979명(5.5%) 감소했다.
중학생은 2만361명으로 389명(1.9%), 고등학생은 1만8633명으로 78명(0.4%)이 줄었다.
학년별로는 2012년 흑룡띠해에 태어난 중학교 2학년이 7110명으로 가장 많았다. 올해 초등학교 신입생은 4646명으로, 2012년생과 2464명 차이를 보였다.
전체 165개 초·중학교 가운데 신입생이 10명 미만 학교는 45곳, 신입생이 없는 학교도 5곳에 달했다.
도교육청은 학생 수 감소를 교실 수업 여건 개선의 기회로 삼아 학급 편성 기준을 하향 조정했다고 밝혔다.
평균 인원은 유치원은 18.4명에서 17.9명으로 0.5명, 초등은 20.4명에서 19.6명으로 0.8명 줄었고, 중학교는 26.8명에서 26.7명으로 0.1명, 고등학교는 신입생 증가 영향으로 26.6명에서 26.7명으로 소폭 늘었다.
이런 가운데 자율학교 운영으로 학생 수가 늘어난 학교는 31곳에 달했다.
특히 제주시 구도심에 자리한 남초등학교는 지난해 119명에서 올해 167명으로 48명 증가해 가장 큰 증가세를 보였다.
남초는 2023년 신입생이 10명까지 줄자 제주형 자율학교를 신청해 도내 최초로 4학기제와 영어 강화 교육을 도입했다.
국어를 제외한 1~3학년 모든 교과목과 방과후 프로그램을 원어민 교사와 한국인 교사가 함께 진행한다.
또 학습 격차와 돌봄 부담을 줄이기 위해 방학을 연중 4회 실시하고, 방학 기간에도 오전 수업과 오후 돌봄·방과후 프로그램을 운영하며 점심 도시락을 제공한다.
제주도는 제주특별법에 따른 교육 자율권을 활용해 다른 시·도보다 폭넓은 자율성을 보장하고 있다.
남초에 이어 IB학교 유형으로 운영되는 제주북초, 서귀포 보목초도 학생 수가 크게 늘었다.
이외에도 성읍초, 창천초, 하원초, 수산초, 종달초, 귀덕초, 송당초 등 읍면지역 학교들도 농어촌 유학과 자율학교 프로그램을 병행하며 학생 수가 증가했다.
한편 이달 5일 기준 초등학교 예비소집 결과 취학 대상 아동 중 5명의 소재가 확인되지 않아 경찰에 조사 의뢰했다. 학생들은 해외 출국한 것으로 추정되지만, 보호자와 연락이 닿지 않고 있다.
도교육청은 전출입 변동이 있는 초등학교와 특수학교에 대해 내달 6일 2차 학급 편성을 거쳐 최종 확정할 예정이다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
