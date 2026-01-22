인천환경공단, 2월 13일까지 CEO 현장 방문 등 추진

김성훈 인천환경공단 이사장이 승기사업소 진두하수처리시설을 점검하고 있다. 인천환경공단 제공

이번 현장 방문은 CEO인 이사장이 직접 본부와 전 사업소를 찾아 2026년도 주요 업무계획과 핵심 과제를 점검하고 현장의 실질적인 애로사항을 청취하여 경영에 반영하기 위해 마련됐다.

공단은 올해 4대 경영 목표로 시설 공정 효율화, 안전사고 제로(ZERO), 경영시스템 극대화, 고객만족도 향상을 설정했다.

세부 일정은 이날 승기사업소에서 시작해 가좌·남항 사업소 등을 거쳐 마지막날 본부 업무보고로 마무리된다.

방문 기간 중에는 이사장과 사업소장이 주요 시설물의 안전 상태를 함께 점검하고 현장 근무자들과의 오찬 간담회를 통해 소통의 시간을 가질 예정이다.

김성훈 공단 이사장은 “모든 해답은 현장에 있다는 마음가짐으로 이번 방문을 준비했다”며 “현장의 목소리를 적극적으로 경영에 반영해 시민들이 체감할 수 있는 고품질 환경 서비스를 제공에 최선을 다하겠다”고 말했다.