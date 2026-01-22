특별법·재정분야까지…세종시, 올해 행정수도 기능 완성한다

지난해 여야가 함께 발의한 ‘행정수도 건설 특별법’의 국회 통과를 지원하고,

조문이 30개인 ‘세종시법’의 개정을 추진한다고 22일 밝혔다.

성평등가족부·법무부와 정부위원회 등 수도권 중앙 행정기관,

행정수도 기능을 강화할 수 있는 공공기관의 이전도 추진한다.

대통령 세종집무실은 2029년 8월에 이전할 수 있도록 지원한다. 대통령 경호를 위한 군·경 관련 기관도 함께 이전하도록 정부에 건의한다는 계획이다.

행정수도로서의 재정 수요 특수성을 반영한 보통교부세 제도개선을 추진하고, 올해 종료 예정인 재정 특례 기한 규정의 삭제도 추진하기로 했다.

또 성과가 저조하거나 실효성이 낮은 사업은 구조조정한 뒤

시민 체감도가 높은 사업에 재원을 배분한다는 방침이다.

지난해 시작한 RISE 사업과 대학·산업의 연계를 강화하고, 교육부 개별사업과의 통합을 통해 ‘초광역 공유·협력 기반 대학 지원체계’로 단계적으로 확대한다.

제도와 재정, 인재와 기술을 유기적으로 연결해 시민이 일상 속에서 변화를 체감할 수 있는 성과를 만들겠다”고 말했다.