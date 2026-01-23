[버디or보기] LIV골프 첫 내셔널팀 ‘코리안 골프클럽’ 창단 이유는?

15일 한국·교포 선수로 구성된 팀 출범

쿠팡 후원 LIV 코리아 성공이 모티브

레고랜드 CEO 출신 수장 오닐의 전략

지난 15일 창단을 공식 선언한 뒤 활동에 들어간 LIV골프 유일의 내셔널 팀명을 갖게 된 '코리안 골프클럽' 로스터(왼쪽부터 김민규, 송영한, 안병훈, 대니 리). LIV골프

LIV골프에 새롭게 둥지를 튼 이들이 낯선 환경과 시스템에 빨리 적응해 저마다의 목표를 이루길 진심으로 응원한다.