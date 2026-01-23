[버디or보기] LIV골프 첫 내셔널팀 ‘코리안 골프클럽’ 창단 이유는?
15일 한국·교포 선수로 구성된 팀 출범
쿠팡 후원 LIV 코리아 성공이 모티브
레고랜드 CEO 출신 수장 오닐의 전략
LIV골프에 단일 국가 출신 선수들로 구성된 내셔널 팀이 탄생했다.
지난 15일 창단을 공식 선언한 ‘코리안 골프클럽’(KGC)이다. 사우디아라비아 국부펀드(PIF) 후원으로 2023년에 첫 리그를 시작한 LIV골프 14개 팀(와일드 카드 포함)에 국가명이 들어간 것은 코리안 골프클럽이 최초다.
코리안 골프클럽은 2025시즌까지 미국프로골프(PGA)투어에서 활동한 안병훈(34)을 영입해 송영한(34), 김민규(24), 뉴질랜드 교포 대니 리(35)로 팀을 꾸렸다. 캡틴은 안병훈이 맡았다.
코리안 골프클럽은 PGA투어나 DP월드투어에서 일세를 풍미한 선수들로 구성된 나머지 팀과 비교했을 때 전력상 절대적 열세임은 틀림없다. 팀의 리더 격인 대니 리는 PGA투어 1승이 있지만 안병훈은 무관에 그쳤다. 송영한은 일본프로골프투어, 김민규는 KPGA투어가 주 활동 무대였다.
이에 반해 나머지 팀들은 레전드급 선수들이 즐비하다. PGA투어에서 27승(메이저 4승 포함)을 거둔 필 미켈슨을 비롯해 더스틴 존슨, 브라이슨 디섐보(이상 미국), 욘 람, 세르히오 가르시아(이상 스페인), 찰스 하웰 3세, 루이 우스트히즌(이상 남아프리카공화국), 리 웨스트우드, 이안 폴터(영국), 카메론 스미스(호주), 호아킨 니만(칠레) 등이 LIV골프의 흥행을 견인하는 선수들이다.
하지만 이들이 소속된 팀명은 출신 국가와는 무관하다. 그럼에도 LIV골프는 지난 3년간의 관례를 깨고 유일무이한 내셔널 팀 ‘코리안 골프클럽’을 론칭했다. 그 저의가 궁금하지 않을 수 없다.
그 실마리는 지난해 1월 ‘백상어’ 그렉 노먼(호주) 후임으로 LIV골프 최고경영자(CEO)에 오른 스콧 오닐(미국)의 최근 발언과 그의 이력에서 찾을 수 있다.
먼저 그가 에이전트를 통해 밝힌 코리안 골프클럽 출범 격려사 중 “한국 시장에 대한 LIV골프의 장기적인 헌신과 강한 신뢰”와 “국가를 대표한다는 책임감”이라는 대목에 주목할 필요가 있다.
일견 한국 골프 시장을 높게 평가한 것으로 보이지만, 한국 시장을 LIV골프의 침체 돌파구로 삼겠다는 강력한 의지 표명으로 읽히기도 한다.
지난해 5월 디섐보의 우승으로 끝난 LIV골프 코리아에서 강한 자신감을 얻은 듯하다. 쿠팡이 후원한 LIV골프 코리아에 대해 LIV골프는 흥행에 성공했다는 자체 평가를 내린 것으로 전해졌다.
쿠팡이 LIV골프 전 경기에 대한 중계권, LIV골프 코리아 중계권 및 마케팅 권한, 그리고 코리안 골프클럽의 전신인 아이언 헤즈 팀 스폰서 계약 등으로 LIV골프에 투자한 금액은 수백억원에 달한다는 설이 파다하다.
무함마드 빈 살만 사우디 왕세자가 주도하는 PIF가 LIV골프를 출범시킨 것은 자선 사업을 위해서가 아니다. 궁극적으로는 PGA투어까지 흡수해 전 세계 골프 시장을 석권하는 게 목표인 것으로 알려졌다.
목표 달성을 위해 지난 3년간 천문학적 투자를 했다. 그럼에도 LIV골프는 막대한 적자를 벗어나지 못하고 있다. 이에 지난해 빈 살만은 향후 10년 이후부터는 한 푼도 지원하지 않겠다고 선언했다. 자생력을 기르라는 엄중한 경고였다.
그런 시점에 LIV골프 코리아의 성공은 좋은 본보기였다. 신임 오닐 CEO로서는 자신이 잘 아는 한국 시장을 적극 활용하지 않을 이유가 없었다.
골프 리그의 수장이면서 골프를 하지 않는 것으로 알려진 오닐이 한국과 처음 인연을 맺은 것은 강원특별자치도 춘천시에 위치한 레고랜드 코리아의 운영사인 멀린 엔터테인먼트 글로벌 CEO를 역임하면서다.
그 인연으로 오닐은 한국인들의 강한 애국심을 목도했을 것이다. 그가 코리안 골프클럽에 ‘국가를 대표하는 책임감’을 언급한 것은 한국인의 애국심을 자극해 팀의 성공을 도모하려는 의도로 보인다.
LIV골프의 모든 계약은 1년에 1년을 추가하는 1+1이 원칙이다. 이에 따라 올 LIV골프 코리아 후원 계약 우선권은 쿠팡에 있다. 그러나 고객 개인 정보 유출로 국민적 지탄을 받고 있는 쿠팡이 올해 대회 후원에 나서지 않을 가능성은 현재로선 아주 높다.
LIV골프는 14개 대회 일정 중 12개 대회 일정을 이미 발표했다. LIV골프 코리아 일정은 여기에 포함되지 않았다. 후원사를 아직 찾지 못해서다. 다만 개최지는 윤곽이 잡힌 듯하다. 부산시가 사실상 대주주인 아시아드CC가 될 것이라는 관측이 나온다.
LIV골프는 다음 달 4~7일 사우디 리야드GC에서 열리는 시즌 개막전 LIV골프 리야드를 시작으로 대장정에 돌입한다.
약간의 변화도 있다. 지난해까지 3라운드 54홀이던 경기 방식이 4라운드 72홀 스트로크로 한 라운드가 늘었다. 대회 총상금(개인전·단체전 포함)도 지난해 2000만 달러에서 500만 달러 증액된 2500만 달러다.
코리안 골프클럽 소속 선수들은 팀 창단을 공식 발표한 뒤 미국에서 곧장 합숙 훈련에 들어간 것으로 전해졌다. LIV골프에 새롭게 둥지를 튼 이들이 낯선 환경과 시스템에 빨리 적응해 저마다의 목표를 이루길 진심으로 응원한다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
