조해진 전 국회의원 경남도지사 출마 선언
지역구 3선·상임위원장 2번 중진…불 붙는 국민의힘 공천 경쟁
3선 국회의원 출신의 중진인 조해진 국민의힘 경남 김해시을 당원협의회 위원장이 경남도지사 선거 출마를 선언했다.
조 위원장은 22일 경남도청에서 기자회견을 열고 “경남을 서울 및 수도권과 경쟁하는 제2수도권의 구심점으로 만들겠다”고 출마 의지를 밝혔다.
이어 조 위원장은 “국가균형발전의 가장 확실한 해법은 남부권에 제2 수도권을 건설하는 것이고 이를 위해 경남이 중심적 역할을 해야 한다”고 말했다. 그러면서 “모든 도정 영역에 새바람을 불어넣는 혁신 도정을 이끌 리더십이 필요하다”고 강조했다.
특히 그는 이재명 정부의 광역 행정통합 정책에 찬성한다는 입장을 밝히면서 “최단 시간 내 부산·울산·경남 통합 지자체를 만들겠다”고 밝혔다.
조 위원장은 국민의힘 공천을 받지 못할 경우에 무소속 출마는 하지 않겠다는 입장도 함께 밝혔다.
조 위원장은 경남 밀양·의령·함안·창녕 지역구에서 3선 국회의원을 지냈고 국회 상임위원장을 두 번 역임했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
